Marciano Gómez apunta como futuro conseller de Sanidad de Mazón

El doctor de La Fe conoce la administración porque ya fue secretario autonómico y aceptaría la Conselleria tras superar una enfermedad. Francisco Ponce, candidato en Petrer, apunta a estar

El futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha desvelado quiénes le acompañarán en el Consell, algo que previsiblemente no hará hasta que se produzca la investidura, pero eso no quiere decir que no se haya pensado ya en nombres o que se produzcan quinielas de posibles consellers.

Una de las carteras con más peso, la de Sanidad, podría tener ya titular a falta de anuncio oficial. Se trata del doctor Marciano Gómez, que por cierto ya conoce el funcionamiento de la conselleria porque fue secretario autonómico Agencia Valenciana de la Salud hace años, básicamente el número dos de la conselleria de Sanidad.

Fuentes señalan a ESdiarioCV que Marciano Gómez, director del Área Clínica Médica del Hospital La Fe, tras superar unos problemas de salud y verse con fuerzas, estaría ahora en condiciones de volver al gobierno valenciano para coger las riendas de la conselleria de Sanidad.

Junto a Marciano Gómez, otro de los nombres que suena en los mentideros políticos es el de Francisco Ponce, médico de familia y ex director de Salud de Murcia. Francisco Ponce fue rescatado por Carlos Mazón como candidato del PP en Petrer, pero tras no lograr la alcaldía, muchos colocan su futuro en el Consell y podría recalar como secretario autonómico de la Conselleria de Sanidad.