Pilar Roig, Mavi Mestre, Ivana Andrés y Enith Salón, Premios Ateneo de Valencia

Los premios, otorgados en esta edición a cuatro mujeres, "ponen valor a aquellas personas que son un ejemplo para la sociedad valenciana”.

El Ateneo Mercantil de Valencia ha entregado este lunes por la noche los VIII Premios Ateneo Mercantil a la rectora Mavi Mestre Escrivá; a la restauradora Pilar Roig Picazo y a las jugadoras de fútbol Ivana Andrés y Enith Salón en las categorías ‘Ciencias Humanas e Investigación’, ‘Creatividad y Bellas Artes’ y ‘Educación, Cultura y Deporte’ respectivamente. Las distinciones han sido entregadas en el Salón de Actos por parte de la presidenta de la entidad, Carmen de Rosa, que junto a Reme Mazzolari, vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia, otorgó el ‘Premio Ciencias Humanas e Investigación’ a Mavi Mestre.

María José Ferrer San Segundo, Primera Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Valencia, fue la encargada de conceder el ‘Premio Bellas Artes y Creatividad’ a la prestigiosa restauradora Pilar Roig mientras que el Director General de Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, hizo lo propio con la distinción a Ivana Andrés y Enith Salón con el ‘Premio Educación, Cultura y Deporte’. En el caso de Ivana Andrés, recibió el galardón su madre, Ivana Sanz, ya que la jugadora se prepara estos días para las semifinales de la Supercopa de España.

La presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa, recordó en el inicio de la gala el espíritu de estos premios creados hace ocho años “para poner en valor a aquellas personas que son un ejemplo para la sociedad valenciana”. “Referentes y modelos para las nuevas generaciones. Creemos que la sociedad civil debe ser activa; impulsar iniciativas; dar un paso al frente. Desde el Ateneo Mercantil, creemos que hay reconocer el talento de las personas valencianas que destacan en sus respectivas áreas”.

"Un día muy especial desde el punto de vista institucional como personal”

Tras recibir el ‘Premio Ciencias Humanas e Investigación’, la catedrática de Psicología Básica y Rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, mostró su agradecimiento al Ateneo por el sentido de sus premios, que valoran el esfuerzo. “Como primera rectora de la Universitat de València, este es un día muy especial, tanto desde el punto de vista institucional como personal”, aseguró. “En el año del 525 aniversario de la Universitat de València, el 145 del Ateneo Mercantil y los 115 años de la Exposición Regional Valenciana, es inevitable para mí ver parecidos entre la Universitat y el Ateneo, ambas entidades centrales e históricas de la sociedad valenciana”, apuntó Mavi Mestre.

"Merecido homenaje al patrimonio cultural”

Igual de orgullosa se mostró la investigadora Pilar Roig por el ‘Premio Bellas Artes y Creatividad’ y dio las gracias al Ateneo y a su presidenta, Carmen de Rosa, “el honor que supone ser una de las premiadas por esta digna institución que tanto hace por la cultura y la sociedad valenciana promoviendo gran cantidad de actividades de prestigio y siendo un referente para los valencianos”.

“Desde la humildad quiero manifestar que este alto honor es un merecido homenaje al patrimonio cultural y a su conservación y restauración. Siendo hoy un día grande e inolvidable para su dignificación. Hago extensible este premio a todas y todos los profesionales implicados en esa hermosa tarea”, dijo Pilar Roig.

La que fuera premiada con la Medalla del Consell Valencià de Cultura (CVC) por su dedicación y contribución a la protección y rehabilitación del patrimonio valenciano, echó la vista atrás para acordarse de toda la saga familiar de restauradores con los que creció, a la vez que hizo hincapié en pilares clave para desarrollar cada uno sus proyectos profesionales “como es el apoyo de la Universitat Politècnica, administraciones públicas así como el Mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero que ha hecho posible la Restauración de la Iglesia de San Nicolás y de los Santos Juanes de Valencia”.

"Gracias a las personas importantes que están siempre ahí, a mi lado”

La portera internacional del Valencia, Enith Salón, recibió el ‘Premio Educación, Cultura y Deporte’. Campeona del mundo durante el pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda, la joven jugadora valenciana de 22 años felicitó al resto de premiadas en el momento de recoger el premio y dio las gracias al Ateneo Mercantil de Valencia “por poner en valor y reconocer el trabajo de las valencianas y valencianos en cada una de sus profesiones”. La jugadora nacida en Moncada reconoció que sus logros van parejos al esfuerzo que desde niña hicieron sus padres porque cumpliera sus sueños. “Mi agradecimiento, por supuesto, a mi familia y a las personas importantes que están siempre ahí, a mi lado; al Valencia CF y a la Selección Española por haber hecho posible un sueño tan grande”, reconoció.

“Me siento muy feliz por este reconocimiento”

La también premiada en la categoría ‘Educación, Cultura y Deporte’, Ivana Andrés, capitana del Real Madrid y de la selección Española, que alzó la Copa del Mundo en Sidney, no pudo estar presente en la gala por compromisos ineludibles, pues se encuentra a escasas horas de disputar la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. El galardón lo recogió Ivana Sanz Soler, la madre de la futbolista, que estuvo acompañada por su marido, Juanjo, su tía y el alcalde de su ciudad natal, Aielo de Malferit, Juan Rafel Espí. No obstante, la veterana defensa valenciana envió previamente un video de agradecimiento a la institución cultural por reconocer su labor profesional.

“Nada me hubiera gustado más que haberme desplazado hasta Valencia para recoger este premio junto al resto de premiadas, pero por motivos de trabajo no he podido. Gracias al Ateneo Mercantil de Valencia por este premio que, sinceramente, me hace una gran ilusión recibir. Me siento feliz por este galardón. Enhorabuena a Mavi Mestre, Pilar Roig por el premio, y en especial a mi compañera de selección Enith”, dijo en su video Ivana para mandar un beso a todas las galardonadas