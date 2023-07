¡La casa de Barbie esté en Malibú y la puedes alquilar por Airbnb!

La promoción, lanzada como parte de una campaña de marketing para la próxima película de Barbie, brinda a los seguidores de Barbie la oportunidad de hospedarse en la casa rosa, corriendo la organización de la estancia a cargo de Ken, el novio de Barbie.

Los admiradores de la muñeca y su novio Ken, pueden quedarse en la mansión de sus sueños durante una noche, sin cargo.

La reserva en Airbnb abre a las 10:00 a. m. PT del lunes 17 de julio para dos estancias de una noche para un máximo de dos huéspedes el 21 de julio y el 22 de julio de 2023.

Ken 'dijo' en un comunicado de prensa:

Airbnb ofreció una promoción similar en la misma propiedad en 2019 para celebrar los 60 años de la marca Barbie.

you guessed it…



the barbie malibu dreamhouse is back on airbnb—but this time, it’s ken-ified 🛼🤠



everyone in barbie land can request to book this stay on july 17 at 10am PT: https://t.co/ux6FxeFkFb pic.twitter.com/MvCemFMjhU