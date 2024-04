La confesión de Lolita Flores sobre su sueldo en "Tu cara me suena"

La cantante ha vuelto a recordar cómo consiguió su trabajo como jueza del formato y ha desvelado lo que cobraba cuando empezó en el programa.

Lolita Flores es una de esas personas que nunca ha tenido problemas para hablar de cualquier aspecto de su vida profesional. El pasado verano la cantante confesaba como logró conseguir su puesto como parte del jurado dentro de "Tu cara me suena" y en esta ocasión ha dado más detalles sobre su comienzo.

Lo ha hecho en el programa "Y ahora Sonsoles", programa que visitaba el pasado viernes poco antes de la emisión de la tercera gala de "Tu cara me suena". En esa visita, Lolita volvió a explicar como fue ella la que le propuso a Tinet Rubira, director de Gestmusic, participar en el concurso: "Yo hablé con Tinet un año, estaba con un monólogo pero estaba interesada en ser jueza y fui yo la que llamé. Me dijo: '¿Pero no quieres ser concursante?' Le dije que no, que quería ser jurado. Me dijo que ese año no podía ser, pero que a lo mejor el año que viene sí. Y al año que viene, entré".

Además de recordar esa anécdota, Lolita también explicó que, en sus comienzos como jurado de "Tu cara me suena", "entré cobrando muy poco, ahora estoy cobrando un poco más... No me quejo, no se me caen los anillos por decirlo". Y volvió a recordar que "el trabajo se busca, seamos artistas o no seamos. Si tienes que llamar a una puerta para que te la abran, pues se llama. El no ya lo tienes".

Lolita habla sobre la ausencia de Àngel Llàcer

En su visita a "Y ahora Sonsoles", Lolita también tuvo tiempo de hablar sobre la ausencia de Àngel Llàcer, que hace semanas tuvo que ser hospitalizado por una bacteria estomacal impidiéndole acudir a las grabaciones del programa: "Creo que este fin de semana vuelve a trabajar otra vez, cosa que me alegra muchísimo. Porque en 'Tu cara me suena' hay mucha gente válida... Pero yo creo que igual que el eslogan de este año es que 'Tu cara me suena es pura vida', Àngel Llàcer es pura vida. Y sin él estamos un poco cojos, falta un puntal".

Por lo que todo apunta a que en un par de semanas volveremos a ver a Àngel Llàcer sentado de nuevo en la mesa de jueces de "Tu cara me suena".