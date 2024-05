Valencia se posiciona como referente gastronómico

El Valencia Culinary Festival triunfa y erige a la ciudad como destino culinario con una amplia y exquisita oferta de restaurantes y hoteles para todos los gustos y presupuestos.

El festival culinario que acaba de celebrarse en Valencia ha sido todo un éxito, consolidando a la ciudad como un referente gastronómico a nivel nacional e internacional. Valencianos y visitantes han podido reservar plaza, en grupos muy reducidos, de las diferentes propuestas culinarias y disfrutar de cada momento, explicación o bocado.

Tanto profesionales como amantes de la gastronomía, han tenido la oportunidad de vivir experiencias únicas en el Valencia Culinary Festival, organizado por Valencia Premium y auspiciado por Visit Valencia, que este año se ha celebrado del 16 al 26 de mayo.

Durante todo el festival, han coincidido en la capital de Turia, chefs, camareros y productores, para seducirnos y despertar nuestros sentidos. Y, no solo el gusto, pues la vista y el olfato han sido grandes protagonistas de muchos de los platos que se han probado. Incluso el tacto y el oído son importantes, en algunas de las experiencias organizadas. Como en ediciones anteriores, este festival ha abierto las puertas de lugares increíbles a todos los públicos y, además, de la mano de grandes artistas de la cocina. Desde Esdiario, hemos preguntado a los participantes de algunas de esas actividades y el denominador común, ha sido la sorpresa, la alegría por participar en algo único e irrepetible, porque hablar de tú a tú con un “estrella michelín” no se hace todos los días. Son experiencias que solo se viven una vez en la vida.

Con todas estas experiencias se intenta evitar la creencia de que la leche viene de un tetrabrik o los calabacines del supermercado, como parece que muchos niños piensan. Además, se comprende mejor la economía circular que se consigue cuando los cocineros utilizan producto local kilómetro cero. La humildad y la nobleza de los grandes chefs, les permite compartir el éxito de sus platos con todos los participantes en él, como el agricultor, el pescador, el tendero del mercado, etc. Y, prueba de esto, es el Riff, que en su web cita a Miguel y a Pedro, que se encargan de la limpieza y del lavado de platos, en el restaurante. Detrás de cada plato hay personas y familias enteras, sin las que no podríamos saborear esos manjares. En cierto sentido, el festival es una reivindicación de esta idea.

Algunas de los eventos propuestos durante el festival

Destacamos algunas de las actividades celebradas en esta edición para que juzgues por ti mismo.

Visita guiada al mercado central con Bernd Knöller. Nada como conocer la personalidad dicharachera de este reconocido chef de origen alemán, con estrella Michelin, en su restaurante Riff en Valencia, al que muchos tenderos saludan como a otro más de sus clientes habituales. En este recorrido por el mayor mercado de productos frescos de Europa, Bernd va descubriendo los secretos de sus puestos favoritos, con paradas estratégicamente elegidas por él mismo, para degustar una exquisita selección de productos locales.

En esta edición se han organizado dos visitas a la huerta valenciana. Una de ellas, de la mano de Ricard Camarena, galardonado con 2 estrellas Michelin, una Estrella Verde Michelin y 3 soles Repsol, y otro día, acompañados de Luis Valls, chef y jefe de cocina del Restaurante El Poblet, premiado con 2 estrellas Michelín y 2 soles Repsol. En ambas visitas a la huerta, los asistentes nos cuentan que tanto premio no ha conseguido endiosar a estos fantásticos chefs. Muy al contrario, son personas curiosas y trabajadoras, que van a menudo a la huerta para probar las nuevas variedades, los tallos, las hojas y las flores, con el fin de poder incluir en sus creaciones nuevos sabores, con el compromiso del respeto por la tierra y los que la trabajan. En sus restaurantes, adaptan sus menús a las estaciones y a la naturaleza cambiante de la huerta, utilizando no solo el fruto sino el producto en su totalidad, desde la raíz hasta la flor, promoviendo así un enfoque de cocina integral y sostenible.

Recorrido por los arrozales con Santos Ruiz de la D.O. Arroz de Valencia, para conocer la historia del cultivo, su ecosistema y la relación con el Parque Natural de la Albufera de Valencia. Para entender la peculiar manera de gestionar el agua, se visita un ‘tancat’, una zona del arrozal que se cierra para poder plantar el arroz. La actividad terminó con la visita a una barraca tradicional donde los asistentes cenaron y Juan Ramos, jefe de Cocina de Llisa Negra prepararó dos arroces con diferentes variedades de la denominación de origen.

Se organizaron dos menús a cuatro manos . El primero, el ejecutado por Bern Knoller en el pop-up de su restaurante Riff (que actualmente está en obras) y Mariano Guardianelli , chef argentino con estrella Michelin y amplia experiencia en restaurantes de toda Europa, que destaca por su enfoque en ingredientes locales y su habilidad para crear platos italianos contemporáneos que deleitan los sentidos desde su restaurante Abocar Due Cucine . Dos grandes de la cocina que deleitaron a todos con su menú y encanto. El otro gran menú a cuatro manos, lo protagonizaron en Casa Montaña , Roberto Lozano , jefe de cocina del restaurante, y Jorge Amores, chef del Hotel Meridional de Guardamar , que sorprendieron a los asistentes con un menú que combinó lo mejor del mar y de la huerta valenciana, mientras Cristina Tierno presentó un fantástico recorrido enológico de Portugal y sus vinos.

. El primero, el ejecutado por (que actualmente está en obras) , chef argentino con estrella Michelin y amplia experiencia en restaurantes de toda Europa, que destaca por su enfoque en ingredientes locales y su habilidad para crear platos italianos contemporáneos que deleitan los sentidos desde su restaurante . Dos grandes de la cocina que deleitaron a todos con su menú y encanto. El otro gran menú a cuatro manos, lo protagonizaron en , , jefe de cocina del restaurante, y chef del , que sorprendieron a los asistentes con un menú que combinó lo mejor del mar y de la huerta valenciana, mientras presentó un fantástico recorrido enológico de Portugal y sus vinos. De las catas organizadas durante el festival, destacamos dos. La realizada en el Restaurante Alma de Temple, a los pies de los vestigios de la muralla árabe del siglo XII, para descubrir el vino de fondillón, de la región de Alicante, de la mano de la sumiller Eva Pizarro. Y, la dirigida por Rafael Cambra, viticultor reconocido por su dedicación a preservar y revitalizar variedades autóctonas como forcalla y arcos, de forma comprometida con el medio ambiente. Se realizó en el Casino Cirsa, cuya excelencia gastronómica elevó la categoría de la cata.

Se organizaron dos grandes cenas, una en el restaurante El Mirador situado en la última planta del Hotel Only You, en la que se maridó el menú con cinco fantásticos cócteles de autor. Y, otra, muy especial, en la que el chef Jorge de Andrés nos descubrió su Menú Sorolla, visión y sabores de España, una crónica culinaria que sigue el viaje que realizó el maestro valenciano alrededor de nuestro territorio, cultura y gastronomía con la serie pictórica de 14 estampas de España para la Hispanic Society of America.

Y, eso no ha sido todo. Ha habido muchas más propuestas como un taller de Vermut Vittore, en el hotel SH Valencia Palace; salida en velero Corporate Yachting para disfrutar del skyline de valencia, con champán y cóctel; ‘masterclass’ en la que los asistentes se sumergieron en el fascinante mundo del café, aprendiendo a crear exclusivos cócteles, en el Hotel Only You; ‘showcooking’ del Chef Carlos Julián en el Hospes Palau de la Mar; visita al olivar milenario de la Farga, con cata y aperitivo, en Finca Varona la Bella, en Castellón; visita a la bodega Enguera con cata de sus vinos y cena cóctel de la mano de Enrique Medina, en su Restaurante Apicius con dos soles Repsol, etc.

Valencia Premium apuesta por la calidad

Uno de los aspectos más destacados de este evento ha sido la diversidad de restaurantes participantes, que han demostrado la riqueza gastronómica de la región. Desde pequeñas tabernas hasta restaurantes de alta cocina, Valencia ofrece opciones para todos los paladares.

Además, la ciudad cuenta con una amplia oferta hotelera que se adapta a todos los presupuestos, desde lujosos hoteles boutique hasta acogedores hostales. De cinco estrellas destacan el Hotel Las Arenas, espectacular por la historia de su edificio y las vistas al mar; el Hotel SH Valencia Palace, cuyas vistas a los jardines del Turia, le posicionan a mitad de camino entre el centro y la Ciudad de las Artes y las Ciencias; el Caro Hotel, muy céntrico y cuya construcción se asienta sobre los restos de las murallas del siglo XII que mantiene a la vista; el Hotel Only You, también muy céntrico y cuyo restaurante el Mirador, en su última planta, es una delicia y el Hotel Hospes Palau de La Mar, Conocido por su ambiente romántico.

El Valencia Culinary Festival ha apostado por la calidad en cada uno de sus eventos, promoviendo la excelencia en la gastronomía local y atrayendo a chefs de renombre que han deleitado a los comensales con sus creaciones, pero dirigido al público de la calle, a todos los amantes del buen comer, sean profesionales de este sector o no. Esta apuesta por la excelencia ha sido clave para posicionar a Valencia entre las grandes ciudades de la gastronomía a nivel mundial.