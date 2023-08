Las mejores piscinas naturales para refrescarte este agosto en Madrid

Agosto es, sin duda, el mes ideal para descubrir y explorar las piscinas naturales de Madrid. Ya sea el lugar que sea, cada destino te ofrece una experiencia única y rejuvenecedora.

Con el mercurio ascendiendo en los termómetros y el sol brillando en todo su esplendor, no hay mejor momento que agosto para disfrutar de las delicias refrescantes que Madrid tiene para ofrecer en forma de piscinas naturales. En este artículo, te presentamos las piscinas naturales más tentadoras de la región, junto con información vital sobre precios y horarios, para que puedas planificar tu escapada acuática perfecta.

Las Presillas en Rascafría

Agosto es el mes perfecto para adentrarse en el paraíso natural de Las Presillas. Situadas en la majestuosa Sierra de Guadarrama, estas piscinas naturales te brindarán una experiencia acuática única. Rodeadas de vegetación exuberante y alimentadas por aguas cristalinas de deshielo, Las Presillas son el refugio idílico para los amantes del agua y la naturaleza. ¡Y lo mejor de todo es que la entrada es gratuita! Las piscinas están abiertas todos los días de la semana desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., lo que te brinda amplias oportunidades para sumergirte en la frescura natural.

Charca Verde en Cercedilla

Si estás buscando una escapada natural que sea tanto relajante como rejuvenecedora, Charca Verde en Cercedilla es tu destino ideal en agosto. Con sus aguas color esmeralda y su entorno montañoso, esta piscina natural es una joya oculta en plena Sierra de Guadarrama. Aunque la entrada es gratuita, recuerda que la demanda es alta en esta temporada, así que asegúrate de reservar con antelación. La piscina está abierta los fines de semana y días festivos de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Piscinas Naturales de Riosequillo en Buitrago del Lozoya

¿Quieres combinar un día de relajación acuática con emocionantes actividades en el agua? Entonces, las piscinas naturales de Riosequillo son tu destino ideal. Situadas junto al embalse de Riosequillo, estas piscinas ofrecen no solo aguas refrescantes, sino también oportunidades para kayak y paddle surf. Por un precio de entrada de €5 por persona, puedes disfrutar de este oasis acuático de martes a domingo, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

Playa del Pantano de San Juan en San Martín de Valdeiglesias

Para aquellos que anhelan la sensación de una playa en pleno Madrid, la Playa del Pantano de San Juan es un destino que no debes perderte en agosto. Aunque no es una piscina natural en el sentido estricto, esta playa interior te brinda la experiencia playera completa con su arena dorada y aguas cristalinas. La entrada es gratuita, y puedes disfrutar de este oasis todos los días de la semana, desde las 10:00 a.m. hasta la puesta del sol.

Las Dehesas en Cercedilla

Agosto es el mes perfecto para explorar las piscinas naturales de Las Dehesas en Cercedilla. Situadas en el hermoso Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, estas piscinas ofrecen un ambiente fresco y montañoso para disfrutar mientras te relajas en sus aguas. Abiertas durante los fines de semana y días festivos, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., Las Dehesas son un regalo perfecto de la naturaleza para combatir el calor veraniego.

Agosto es, sin duda, el mes ideal para descubrir y explorar las piscinas naturales de Madrid. Ya sea el lugar que sea, cada destino te ofrece una experiencia única y rejuvenecedora. Asegúrate de verificar los horarios y precios antes de tu visita para aprovechar al máximo estas maravillas acuáticas madrileñas en el caluroso mes de agosto.