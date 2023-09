Vamos a Zaragoza en el puente del Pilar

En Zaragoza hay mucho que ver, pero esta ciudad ofrece también un sinfín de planes gastronómicos, que no podemos perdernos. Aquí van algunas recomendaciones.

Muchos ven a Zaragoza como un lugar de paso y no como un destino, idea que queremos rebatir con argumentos de peso. El hecho de estar situada a medio camino entre las dos principales ciudades españolas, la ha posicionado como “apeadero” durante años, pero esta ciudad maña está, actualmente, a algo más de una hora de tren de Madrid y en torno a hora y media de Barcelona, lo que la sitúa como destino en el que pasar unos días.

Es cierto que sus principales atractivos, como la Basílica del Pilar, la torre de San Francisco de Borja (desde donde se tiene una vista panorámica de toda la ciudad), el palacio de la Aljafería (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), el museo de Goya, el Mercado Central, etc., se podrían ver en un día, si corremos bastante y no entramos en detalle. Hasta nos podrá dar tiempo a comprar la ‘medida de la virgen’ (cinta de seda estampada de 36,5 cm, el tamaño real de la Virgen del Pilar), e incluso a dedicarle unos minutos a elegir el color.

Sin embargo, Zaragoza es mucho más. Con más de tiempo, descubriríamos que la basílica no es la única Catedral de la ciudad, por ejemplo. La otra se llama ‘Catedral del Salvador en su Epifanía’, aunque se la conoce simplemente como la Seo, por haber sido la primera. Es un templo en el que se mezclan diferentes estilos arquitectónicos y que cuenta con un muro de estilo mudéjar-aragonés, muy apreciado por los visitantes.

O, que, si bien la visita del museo de Goya es enriquecedora, el complemento perfecto es la ‘ruta de Goya’ en la que se va descubriendo la huella que el artista dejó por toda la ciudad, así como esculturas dedicadas al pintor.

Pero, además, en esta ciudad, se respira cercanía y diversión por las calles. El maño es simpático, generoso, abierto y noble. ¡Cómo nos vamos a perder esas cualidades por no estar el tiempo suficiente en la ciudad!

Uno de los principales atractivos de esta ciudad es recorrerla a pie. Si te pierdes por sus calles, puedes descubrir restos de la antigua ciudad romana Caesaraugusta, visitando el museo, su antiguo Teatro o las Termas. Un paseo por el cauce del Duero nos trasportará a otra época. Muy recomendable también caminar por sus parques, con cuidados jardines botánicos y multitud de fuentes. Los más andarines pueden decantarse por recorrer parte de los 110 kilómetros del Canal Imperial de Aragón, que pasa por Zaragoza desde Fontellas (Navarra) hasta Fuentes del Ebro.

Muy aconsejable visitar el acuario de Zaragoza, ubicado en la zona de la Expo, destinado a la fauna fluvial de ríos de los 5 continentes en los que se pueden observar más de 6.000 ejemplares de 350 especies de agua dulce. Puedes incluso bucear en una de sus piscinas, rodeado de algunos de ellos.

Su gastronomía, razón de peso para quedarnos

No debes decir que conoces Zaragoza si no has tapeado o comido en ‘El Tubo’, en el casco antiguo, en el que encontrarás decenas de bares y restaurantes, cada uno con su especialidad y para todos los paladares.

La Clandestina es un restaurante de estilo ‘smart casual’ con la cocina abierta todo el día. Su chef, Susana Casanova, tiene pasión por la cocina, a la que imprime un toque intuitivo y creativo, en un espacio acogedor y divertido, de ambiente cosmopolita. Su comienzo autodidacta lo complementó con formación a cargo grandes chefs como Quique Dacosta, entre otros. Como jefe de sala, Fernando Solanilla, explica los platos y está pendiente de cualquier cosa que puedas necesitar. Imprescindible pedir su ‘Cruz de Navajas’ que logró, en 2019, el premio a la Mejor Tapa de Zaragoza y provincia y que se erigió como la mejor tapa de España en el campeonato oficial nacional de tapas y pinchos, celebrado en Madrid Fusión, en 2023. Disfrutarás de una original navaja en ajoblanco con melocotón de Calanda encurtido, reducción de pata de vaca, gel de cava aragonés, coral de borraja y piel de limón. Consciente de que a muchos restaurantes se les conoce por sus croquetas o su ensaladilla, Susana ofrece un fantástico plato con estos dos típicos productos, a los que lleva a lo más alto. Esta pareja viajera, que ha pasado años en Asia, buscándose a sí misma, se ha asentado por fin en tierra firme, aunque no descartamos que emprendan un viaje al sol, al Sol Repsol.

La Senda es un magnífico restaurante en el que, sin dejarnos un riñón, podremos degustar platos que podríamos encontrar en restaurantes con estrellas Michelín. Por eso, además de por su decoración y la calidad del servicio, ostenta en la puerta su bien merecido Sol Repsol. Su chef David Baldrich, al que muchos llaman el ‘Bully de Zaragoza’, comparte este negocio familiar con su hermano Óscar, jefe de sala, cercano con el cliente, que explica mesa a mesa la historia del restaurante y de cada plato. Un máximo de 14 comensales, cada mediodía y cada noche, son los que pueden vivir esta inolvidable experiencia, por lo que, si tienes pensado ir a Zaragoza, te recomendamos que reserves con tiempo. Para la noche del sábado especialmente puede que tengas que hacerlo con dos meses, al menos. Este chef ofrece un menú degustación de 10 pases, en el que el plato estrella y ‘estrellable’ son los ‘huevos senda’, huevo a baja temperatura, salsa de cebolla y miel, jamón, hongos y ceniza de patata. Nos comenta David que cada uno de sus platos “tiene una razón de ser. Son propuestas muy personales que nacen de la necesidad de transmitir algo a través del paladar. Con esas sensaciones que recorren el menú tratamos de construir una experiencia que te sorprenda”.

Una gran opción es disfrutar de cualquiera de los galardonados cachopos del restaurante Mas’ Torres, donde su chef Javier Martín, ofrece dos posibilidades al comensal que quiere degustar este plato. Por un lado, el cachopo de vaca curada, con jamón y cremoso de queso, que fue considerado sexto mejor cachopo del mundo en 2022; o el cachopo de wayou nacional, relleno de jamón ibérico de Jabugo y queso, que ha obtenido, este año, el premio a segundo mejor cachopo del mundo, en el concurso celebrado en Asturias, tras el cual, Javier Martín decía orgulloso: “jugamos fuera de casa, pero por delante de nosotros solo ha quedado uno asturiano”. Pero, en este restaurante, la carta es muy amplia. Será un acierto pedir la tortilla de bacalao, que se prepara en la propia mesa, el lingote de kobe japonés o su tiramisú, entre otros.

Plan perfecto desde Zaragoza para disfrutar de un ternasco

Al noroeste de la capital maña, a unos 80 km, podemos visitar el municipio de Tarazona, una de las ciudades más bonitas de Aragón, que antaño enamorara a los hermanos Bécquer, que cuenta con un espléndido patrimonio histórico y cultural, del que destacan la llamada ‘Capilla Sixtina’ del Renacimiento Español, el Palacio Episcopal, el Ayuntamiento, la Catedral de Santa María de la Huerta, la iglesia de Santa María Magdalena, el Palacio de Eguarás y el exconvento de San Francisco. Tarazona acoge en su trazado romano, una judería, una morería, barrios mudéjares y la ciudad cristiana amurallada, con restos de torreones defensivos. Para los más montañeros, este municipio, situado a los pies del Moncayo será también un destino perfecto para recorrer caminando o visitar el monasterio de Veruela.

Y, por supuesto, no podemos dejar de comer un buen ternasco en esta zona. El mejor lo encontraremos en el Mesón del Aceite en Bulbuente, a 15 km de Tarazona. Y, no es una forma de hablar. Ha sido premiado como mejor ternasco asado de Aragón en 2023, por su textura tierna y su sabor suave y equilibrado. Detrás, hay una preciosa historia familiar. En 1947, Engracia Lajusticia, creó una almazara de aceite en Ámbel (Comarca de Borja). Posteriormente, en 1991, su hijo José Mª Martínez con sus hijas Anabel y Charo fundaron el restaurante Mesón del Aceite, un negocio familiar que en sus inicios empezaron con un pequeño bar "merendero" y al que trasladaron la almazara de aceite, que hace más de 40 años creara la abuela. Ahora, ofrecen cocina tradicional aragonesa con toques modernos, poniendo hincapié en sus asados en horno de leña y en el aceite de oliva virgen extra, que ellos mismos fabrican.

Esta ciudad es también una gran ciudad para salir por la noche. Muy divertido, por ejemplo, el Rock & Blues, donde, en ocasiones, puedes disfrutar música en vivo, mientras bebes algo.

Guía de viaje: cómo llegar y dónde dormir

Aunque las opciones más clásicas siempre han sido llegar por carretera o en tren, esta última está pasando a cobrar adeptos por el ahorro de tiempo y la bajada de precios tras la liberalización del sector ferroviario. Actualmente, de las cuatro posibilidades para viajar en tren a Zaragoza, Ouigo es la que ofrece mejores tarifas, por el mismo trayecto y en el mismo tiempo. Por ejemplo, con esta nueva compañía, podemos viajar desde 9 euros por trayecto. Esto supone poder ir a comer a Zaragoza desde muchos puntos de la geografía española, sin que suponga un alto coste, y volver a casa a dormir; aunque, como hemos demostrado, nada como disfrutar de esta ciudad durante mucho más tiempo.

Si te hemos convencido, y decides quedarte, has de saber que la ciudad de Zaragoza ofrece una gran oferta hotelera. La elección dependerá de dónde quieras estar y, por su puesto, de tu presupuesto. Como los hoteles de 5 estrellas están más alejados de la Basílica, en esta ocasión, nos decantamos por tres fantásticos de 4 estrellas, todos ellos en pleno centro histórico y comercial de la ciudad, a pocos minutos andando de la Basílica del Pilar de Zaragoza. El Hotel Alfonso (de la cadena Palafox), que cuenta con una fabulosa piscina en la azotea en la que relajarse, el Hotel Vincci Zaragoza Zentro y el NH Collection Gran Hotel. De 3 estrellas y con vistas a la basílica, tienes otro hotel de esta cadena, el NH Ciudad de Zaragoza.

Pilar Gastro Week 2023

Si Zaragoza es un destino increíble para ir en cualquier momento del año, la ciudad se viste de gala en el día de la Hispanidad en el que se celebra el día de la Virgen del Pilar, patrona de España.

HORECA Restaurantes organiza un gran evento gastronómico, el PilarGastroWeek 2023, del 7 al 15 de octubre (excepto el 12 de octubre a medio día), al que se suman muchos restaurantes, que ofrecen menús deliciosos a precios cerrados.

