Consejos para disfrutar de la Feria de Abril

Ya está todo listo, casetas, farolillos y coches de caballos, para disfrutar de la Feria de Abril. En Sevilla, ‘Abril’ es sinónimo de ‘Feria’.

Hoy por la noche, en la “cena del pescaito”, el Real de la Feria vuelve a iluminarse para acoger la semana más bonita de la capital hispalense. Casetas, volantes, abanicos, farolillos, rebujitos, coches de caballos, música y mucho baile, todo está listo para disfrutar de una de las fechas más señaladas en el calendario de los sevillanos, pero también de turistas que llegan desde todas partes de España.

Consejos si vas a la Feria

Te damos algunos consejos para disfrutar de la Feria de Sevilla, sobre todo si es la primera vez que vas a vivir esta experiencia.

Descarga un plano de la Feria - El Real de la Feria tiene una extensión de 1.200.000 m² organizados en 24 manzanas y un sinfín de calles con nombres y apellidos, numeradas como si de un barrio más de Sevilla se tratase. Teniendo en cuenta la gran afluencia, la cobertura de móvil no siempre es buena, por lo que descargar previamente el plano, nos puede ayudar a encontrar a esos amigos que nos dicen “nos vemos en Gitanilla de Triana, 12”.

Casetas privadas y públicas - Debes tener en cuenta que muchas casetas son privadas y solo pueden entrar socios e invitados. Pero no te preocupes, existen casetas públicas en las que cualquier persona puede entrar, comer, tomar rebujito y disfrutar bailando sevillanas.

Truco para bailar si no sabes – Una opción es disfrutar viendo el arte con el que lo hacen las sevillanas, pero si te lanzas, ten en cuenta que las sevillanas se bailan en pareja y lo fundamental es hacer lo mismo que el contrario solo que hacia el lado opuesto; Elige una pareja que sepa bailarlas, no pierdas el contacto visual, déjate guiar y disfruta.

Calzado formal pero cómodo - El protocolo de las casetas privadas de la Feria es estricto respecto al calzado. Lo ideal es llevar zapato formal, pero cómodo, por las largas distancias, por el suelo de albero, algo inestable y que mancha bastante y porque la idea es bailar toda la noche. Normalmente las sevillanas llevan alpargatas de esparto y los hombres zapato de vestir o mocasín.

Comida típica – La Feria se vive a todas horas por lo que no hay horarios fijos, ni grandes elaboraciones, más bien tapas y raciones. Lo más típico será la tortilla de patatas, las papas aliñadas, las tortillitas de camarones o el cazón en adobo, aunque también podemos encontrar guisos y arroces, de madrugada, o churros, al amanecer. Si las opciones gastronómicas son variadas, para la bebida todos coinciden. La bebida típica de la Feria es el rebujito, una mezcla de vino manzanilla con refresco (habitualmente de lima-limón) y hierbabuena.

El traje de flamenca no es un disfraz - El traje de flamenca o de gitana es la vestimenta regional de Andalucía, no se trata de ningún disfraz, sino que es un icono de la cultura andaluza lleno de tradición, por lo que no hay que utilizarlo a la ligera y sin criterio. No es un requisito obligatorio para entrar en la Feria ni en ninguna de sus casetas. Sin embargo, si no vas a vestirte, tampoco intentes imitar la vestimenta incluyendo complementos o detalles que lo imiten.

Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su duende (Los del Río)

Protégete del sol e hidrata continuamente – En esta ocasión, se esperan jornadas con máximas que superarán los 35 grados, por lo que no olvides el abanico, utiliza crema protectora y resguardarte a la sombra entre caseta y caseta. Y, cuidado con tratar de aliviar el calor a base de rebujitos.

Aprovecha para conocer Sevilla, si es tu primera vez

Aunque en esta semana, la principal atracción se encuentra en El Recinto Ferial, toda la ciudad se sumerge en un ambiente festivo para dar la bienvenida a la llegada de la primavera. Por lo que, si todavía te quedan fuerzas después de las noches de flamenco y rebujito, y puedes escaparte a visitar la ciudad, no dejes de visitar la Catedral, la Giralda, los reales Alcázares, la Plaza España, la Torre del Oro, el Barrio de Santa Cruz, el Barrio de Triana y el Parque María Luisa.

Dónde dormir

La capital andaluza tiene una increíble oferta de alojamiento, para todos los bolsillos.

En pleno centro de la capital hispalense podemos decantarnos por el Hotel América de Sevilla 3*, el Hotel Derby Sevilla 3*, el Hotel Vincci La Rábida 4* y Vincci Molviedro 4*.

Otra opción sería alojarse en apartamentos turísticos. Según datos de Airbnb, el año pasado, el anfitrión típico en Sevilla, que alquila su vivienda durante la Feria, ganó más de 850 euros a lo largo de esta semana, casi un 30% más que en 2019, la última vez que se celebró este evento antes de la pandemia. Es su app ofrece gran variedad de alojamientos para todos los presupuestos.

Para los que busquen apartamentos o suites de lujo, destacamos Aquitania Home Suites, en el centro de la ciudad, con espectaculares vistas.

Datos sobre la Feria

El número de pasajeros que han comprado sus billetes con destino Sevilla para este año en la app se ha incrementado un 266% en comparación con 2022, de acuerdo con los datos de Trainline, la app y web de venta de billetes de tren y autobús líder en Europa, en la que se pueden adquirir billetes de tren y autobús para destinos en España y Europa.

En su estudio, Trainline añade que, en la ruta Madrid- Sevilla, este incremento de la demanda ha venido acompañado de una notable bajada de los precios, un 18% de media. Este descenso puede deberse a la entrada del nuevo operador de tren Iryo. En este sentido, el mercado espera con ansia la entrada de Ouigo. A ver si para la próxima Feria de Abril.

Airbnb revela los principales países de origen de los huéspedes internacionales que visitan la ciudad sevillana durante las famosas celebraciones, con los franceses a la cabeza, seguidos de los estadounidenses, británicos y daneses.

Durante la semana, se prevé una ocupación hotelera que rondará el 90%, según el sector hotelero.

Cómo llegar a la Feria desde Sevilla en transporte público

El Ayuntamiento activa, hoy sábado, el dispositivo especial para la Feria calculando un incremento de un 3,4% de la oferta respecto a 2022. Las líneas que enlazan en el Prado con el Especial Feria son: 1, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 38, C3, C4, LE, LN y EA. Por otro lado, las líneas 10, 11, 12, 15, 16, 20, 27 y 52 cambian su terminal al Prado durante el sábado del Alumbrado, domingo, miércoles y sábado de Feria a partir de las 19,00 horas.

La línea Metrocentro mantiene su horario de funcionamiento habitual, mientras que las líneas Nocturnas no prestan servicio durante la semana de Feria, pues la mayoría de las líneas reforzadas con el dispositivo especial prestan su servicio nocturno ininterrumpido, finalizando el servicio a las 5,30 horas del domingo 30 de abril.

Metro de Sevilla duplicará su oferta de servicio en un periodo ordinario gracias al refuerzo horario y la mayor disponibilidad de trenes. Durante la Feria, el suburbano circulará con trenes en doble composición durante la mayor parte del dispositivo, excepto en alguna franja de mañana, en la que se alternarán los trenes simples y dobles. Además, desde este sábado se oferta un servicio ininterrumpido de más de 200 horas para atender la demanda existente hasta las 2.00 horas de la madrugada del domingo 30 de abril al 1 de mayo.

Como dice la canción de Los del Río: “Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a azahar, me gusta estar con su gente”.