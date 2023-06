Viaja y conoce los secretos de la capital francesa

Nos salimos de los itinerarios turísticos más habituales para conocer anécdotas e historias que no todos los turistas consiguen conocer y visitar en París.

París es una ciudad vibrante, llena de movimiento y lugares por visitar como el Sena, la Torre Eiffel y el Louvre, solo por nombrar alguno de los principales atractivos turísticos. Aunque los anteriores sean los más populares, no quiere decir que sean los únicos. En realidad, París está lleno de sitios secretos que pocos turistas visitan.

La mejor manera de conocer una ciudad es adentrándose en la cultura y paseando por los sitios que un turista común no ve, pero que un parisino disfruta día tras día. Por ello, hoy no te hablaremos de los lugares turísticos más frecuentes, sino de algunos ocultos que podrás disfrutar prácticamente tú solo.

¿Cuánto cuesta un vuelo a París?

Aunque hay varios métodos para llegar a París, ir en avión es la mejor alternativa, teniendo en cuenta la rapidez, la comodidad y el precio, que puede variar dependiendo de la época en la que se viaje, aunque durante el verano y las temporadas altas, los precios de los vuelos aumenten.

Para que tengas una idea del valor de los vuelos a París, te dejaremos los costes desde diferentes ciudades españolas:

Desde Madrid : Un vuelo ida y vuelta en clase económica puede costar desde 203 euros.

: Un vuelo ida y vuelta en clase económica puede costar Desde Mallorca : Este vuelo, también de ida y vuelta, estará en 151 euros como mínimo, en verano.

: Este vuelo, también de ida y vuelta, estará en como mínimo, en verano. Desde Tenerife : En el verano, un vuelo directo e ida y vuelta, puede suponer unos 538 euros.

: En el verano, un vuelo directo e ida y vuelta, puede suponer unos Desde Barcelona : podemos encontrar vuelos directos, de ida y vuelta, desde los 436 euros , en verano.

: podemos encontrar vuelos directos, de ida y vuelta, desde los , en verano. Desde Vigo: el valor del billete ida y vuelta parte desde los 391 euros, en vuelos sin escalas.

Por supuesto, estos precios varían en función de la oferta y la demanda, por lo que no te lo pienses más y cógelos con antelación para que no suban de precio.

Los lugares secretos de París que no te puedes perder

Hacemos ahora un recorrido por los sitios más secretos, pero más interesantes que tiene París, y que no te puedes perder si estás en la ciudad. Estos son:

Visita los viñedos de Montmartre

Montmartre es uno de los barrios con mayor popularidad de París y está regada de restaurantes y alojamientos. Es una de las zonas más bonitas y visitadas por los turistas. Sin embargo, los visitantes suelen ignorar el viñedo, que está en este barrio desde hace 800 años. Y tan importante como su historia, es el hecho que sea el único operativo que hay en París, actualmente.

Si bien puedes visitar el viñedo en cualquier momento del año, lo mejor es hacerlo durante el mes de octubre, momento de la cosecha, que supone una fantástica experiencia para el visitante.

Sube a la cúpula del Sacré Cour

Para los parisinos, la basílica del Sacré Coeur es uno de los sitios más importantes por su historia y su maravillosa arquitectura. Efectivamente, no puedes perder la oportunidad de visitarla, pero espera, además de ir a la basílica y subir a la terraza, es interesante continuar subiendo hasta la cúpula.

Desde la terraza hasta la cúpula hay unos 300 escalones y hacerlo solo te costará 8 euros. La vista de París desde arriba es impresionante. Seguramente no tengas otra mejor.

Encuentra la bala de cañón de la Revolución Francesa

Sí, es posible disfrutar de la historia francesa yendo a un museo o en una visita guiada, pero hay algo especial en París, y es que la historia se puede palpar en las propias calles.

Aunque poca gente lo conoce, porque no está incluido en los tours ni en los itinerarios turísticos, hay una bala de cañón muy cerca del Hotel de Sens. Hay que buscar con atención para encontrarla incrustada en la pared. Y aunque esto no sea tan impresionante como la Torre Eiffel, es algo que no te puedes perder.

Ve al cine en Le Louxor Du Cinema

Ir al cine es una actividad que se puede hacer en cualquier lugar del mundo. Pero no hay nada mejor que viajar al pasado y ver una película en Le Louxor Du Cinema, un cine de arquitectura neo-egipcia, construido en 1921, que fue reformado en 2013, después de 25 años cerrado.

Allí puedes ver películas actuales, pero de vez en cuando ponen películas de época, y lo mejor es que se emiten en las versiones originales, así que te podrás sentir como un parisino de entonces.

Conoce al hombre atrapado en la pared

“El transeúnte a través de la pared” es homenaje a una famosa novela francesa de Marcel Aymé, en la que el protagonista, M. Dutilleul, tenía la capacidad de atravesar muros.

Dutilleul, al darse cuenta de este poder, comenzó a ser un hombre arrogante y prepotente. Tanto, que el destino le jugó una mala pasada, e hizo que, una de las veces que intentó cruzar la pared, quedara atrapado para siempre. En esta escultura que representa el final de esta obra literaria se aprecia como solo la mitad de su cuerpo sale de la pared.

Busca los medallones de París

Cuando vas a París, lo común es mirar hacia arriba, para ver todas las maravillas de la ciudad, y por eso, pocos turistas conocen los medallones de bronce de París, una colección muy interesante que podrás admirar si de vez en cuando miras al suelo.

Si bien puede parecer que no existe un sentido en su colocación, en realidad, están repartidos por toda la ciudad y marcan el meridiano de París. En total, son 135 medallones estratégicamente colocados sobre el suelo parisino, y que tienen la inscripción “Arago”, que es el apellido de un destacado matemático, físico y astrónomo francés. Si vas a París, búscalos y cuenta cuántos consigues encontrar.