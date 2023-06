Se destapa el 'tongo' del Gobierno al adjudicar AESIA a A Coruña y no a Granada

Sánchez y su ministros al descubierto al no poder facilitar información al Supremo sobre el proceso para adjudicar la sede de Inteligencia Artificial y argumentan que "gozan de libertad".

El Ejecutivo de Pedro Sánchez es incapaz de defender los motivos que le llevaron a adjudicar la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) a la ciudad de A Coruña, frente a la candidatura de Granada, que ha denunciado el proceso ante los tribunales.

Cada vez está más atrapado por las dudas sobre los criterios que ha seguido, como queda patente en la comunicación que ha hecho el Gobierno al Tribunal Supremo. En ella reconoce que no dispone de la documentación con las tablas de valoración y la puntuación detallada obtenida por las candidaturas presentadas para ser sede física de AESIA.

Una confirmación fatal para el PSOE de Sánchez de cara a una nueva consulta electoral en Granada, que castigó a los socialistas en las municipales después de ver a la ministra de Transformación Digital, Nadia Calviño, visitar la sede gallega, en plena polémica por el proceso que para muchos sonaba a 'pucherazo'.

El Gobierno de Sánchez "goza de libertad"

El Supremo requirió la información del expediente administrativo de la designación de A Coruña, que incluye este oficio del Ministerio de Política Territorial y, en concreto, de la comisión consultiva para la determinación de las sedes estatales, debido a que el proceso fue recurrido por el Ayuntamiento de la ciudad andaluza y por la asociación Juntos por Granada.

El Gobierno central no tiene números que ofrecer y recurre al Real Decreto 209/2022 que "no prescribe una metodología concreta para la elaboración del informe ni del dictamen de la comisión consultiva, que goza de libertad" para determinar la sede "y los ha realizado cumpliendo el tenor literal del artículo 6" del mismo, "por lo que no ha lugar la exigencia de una valoración numérica o cuantificable para cada criterio, como solicita la parte recurrente".

Los denunciantes no se rinden

La batalla judicial no se detiene y Juntos por Granada ha presentado un escrito de ampliación del expediente, incluyendo la tramitación urgente este pasado martes del Consejo de Ministros para el proyecto de Real Decreto por el que se crea la AESIA y se aprueban sus estatutos. Todo ello después de que la Junta de Andalucía haya pedido la suspensión del proceso y su reactivación desde cero.

Al respecto, el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha indicado este miércoles que la Junta de Andalucía "va a pelear hasta sus últimas consecuencias" en los tribunales para que la decisión sobre la ubicación de la sede "sea justa y se atenga al cumplimiento" de la normativa que el Gobierno central articuló para tomarla.

Se destapa el engaño

La polémica está servida con cada noticia que llega de la adjudicación. Así, el consejero Sanz ha enfatizado que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una normativa en virtud de la cual la ciudad de Granada era "la que más puntos tenía" y "sin embargo una decisión política motiva que se lleve a otra ciudad".

Además, ha apuntado a "irregularidades" en el proceso en tanto "los documentos que justifican esa decisión se elaboraron con posterioridad" y ha afeado que el Consejo de Ministros "quiera correr de esta manera" puesto que el asunto está siendo examinado por la justicia y "puede que los tribunales no le den la razón".