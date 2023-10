Celebra Halloween con una visita nocturna al primer cementerio inglés de España

Viajamos a Málaga hasta el cementerio protestante más antiguo del país, aprovechando la cercanía del Día de los Santos, para conocer un lugar lleno de misterio, cultura e ilustres difuntos.

Andalucía cuenta con algunos de los cementerios más singulares del país, como el sevillano de San Fernando, donde las tumbas y mausoleos de folclóricas y toreros presiden los espacios más relevantes del campo santo y son reflejo de nuestras tradiciones a la hora de enterrar a los muertos.

Pero para aquellos que quieran escapar del costumbrismo, desde ESdiario proponemos realizar una visita al cementerio protestante más antiguo de España. Hablamos del Cementerio Inglés de Málaga, situado (como no podía ser de otro modo) entre casas señoriales inglesas en el conocido Paseo de Reding.

Una oportunidad única para rodearnos de historia, misterio y de la elegancia de este cementerio tan peculiar que organiza visitas guiadas nocturnas y teatralizadas coincidiendo con Halloween. Durante todo el mes de noviembre, a partir del día 3, se puede participar en esta singular visita (de 19.00 a 21.00 horas) que sugestiona aún más espectador, rodeado de tumbas en medio medio de la oscuridad de la noche y, entre ellas, la de Mary Ann, propietaria de la sepultura más famosa del cementerio, un ángel alado de piedra.

Su origen

Fue fundado en 1831, cuando la muerte de un protestante en España suponía un problema muy serio, puesto que no existía un marco legal para tal eventualidad. Los cementerios estaban santificados a la fe católica, motivo por el cual en España no se podían enterrar los cadáveres de todos los que no profesaran dicha religión. En Málaga, en particular, para realizar enterramientos no católicos las autoridades locales solo permitían llevar los cadáveres a la playa de noche a la luz de las antorchas para ser enterrados de pie en la arena dejándolos a la merced de las olas y los perros.

El problema fue abordado por el consul británico William Mark, que al acceder a su cargo en 1824 puso toda su dedicación en buscar un terreno que sirviese para que los miembros de su comunidad pudieran recibir un enterramiento digno. Finalmente en 1829 las autoridades malagueñas le cedieron un terreno despoblado en las afueras de la ciudad cerca de la carretera de Almería y el cementerio inglés se hizo realidad dos años después.

Los personajes ilustres aquí enterrados

A la curiosa historia de la creación del Cementerio Inglés se une la de las personalidades que están en aquí enterradas. El primer cuerpo que fue enterrado dentro de este cementerio fue Robert Boyd, fusilado en Málaga por su participación en la insurrección fracasada de los liberales en diciembre de 1831 junto con el general Torrijos.

Junto a él, otros personajes como los escritores Jorge Guillén, Gerald Brenan, el autor finlandés Aarne Haapakoski o Marjorie Grice-Hutchinson, que también encontraron su reposo final en este camposanto.

Así que la propuesta de 'terror' y cultura para este Día de Todos los Santos será de lo más estimulante en el Cementerio Inglés de Málaga, que además cuenta con la catalogación de Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía en 2012 y está registrado en la asociación de cementerios significativos de Europa (ASCE) gracias a su gran valor artístico, histórico, literario y botánico.