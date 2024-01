Vivir en la indigencia, la decisión de una famosa actriz de 'La que se avecina'

La actriz malagueña Mónica Cervera ha pasado de la fama a estar viviendo en el banco de un parque de Marbella, una situación que comparte en sus redes sociales y para la que pide "respeto".

La actriz Mónica Cervera ha sido una de los rostros más conocidos del cine español por películas como la de 'Crimen Ferpecto', dirigida por Alex de la Iglesia, y con la que pisó la alfombra roja de los Goya como nominada al premio de mejor actriz revelación. También se hizo muy popular en la pequeña pantalla encarnando al personaje de la hermana de Amador en varios episodios de la serie 'La que se avecina', pero su situación actual dista mucho de los focos y las cámaras.

Mónica Cervera en la serie 'La que se avecina'.

Cervera no atraviesa sus mejores momentos y, por decisión propia, está viviendo desde hace meses en un parque de la ciudad de Marbella. La actriz comparte su imagen actual en su perfil de Instagram este pasado martes, donde se la ve en un primer plano en el espacio público de noche, con el banco de fondo en el que al parecer vive.

La actriz malagueña no oculta su forma de vida actual y, aunque ha sido ahora cuando ha saltado a la luz que ha decidido vivir en la calle como indigente por la foto que ha compartido este martes, parece que lleva meses en estas circunstancias. En su perfil de la red social, encontramos una primera imagen de julio de 2023 en la que sólo aparecen sus piernas sobre una mochila en un banco y sin ningún comentario acompañando la foto, como en el resto de los casos.

En aquel momento no llamó la atención de nadie, pero en el mes de noviembre publica una imagen de ella en primer plano donde ya se notan los efectos de esta dura forma de vida. En este momento tampoco saltan las alarmas y sólo hay un par de comentarios como reacción. Ha sido con la última de sus publicaciones la que sí ha provocado la respuesta de sus seguidores que la animan con sus comentarios y recuerdan su talento.

Pide respeto y que no le nombren televisión ni cine

Pero se trata de una decisión personal como ha reconocido la propia actriz, que ha pedido respeto en una entrevista que ha concedido a la revista Semana. “Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir”.

Cervera ha rechazado la ayuda de sus familiares, al considerar que no necesita “nada de nadie”. Así que según parece seguirá en el banco de este pequeño parque de la ciudad más famosa de la Costa del Sol, porque no quiere ni oír hablar de su trayectoria profesional, ni se plantea retomar su carrera. “No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado”, ha reconocido.