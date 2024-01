Bertín Osborne rompe su silencio con las palabras más duras para su nuevo hijo

El cantante y presentador ya es consciente de su vástago y ha hablado de forma muy clara sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Además, alimenta las dudas sobre Gabriela Guillén.

Bertín Osborne ha roto su silencio tras el nacimiento de su nuevo hijo, que les adelantábamos este martes 2 de enero en ESdiario, el sexto, aunque tuvo un séptimo que murió a los 15 días.

El cantante y presentador ha hablado claro y ha sido muy duro con el futuro de su hijo, no va a ejercer como padre, y también ha deslizado dudas sobre su paternidad, a la espera de las pruebas de ADN que ha autorizado la madre, Gabriela Guillén.

"He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", ha manifestado pasando por caja porque ha concedido una exclusiva a la revista ¡HOLA! Asumirá, como no puede ser de otro modo, su responsabilidad, pero no quiere involucrarse en una crianza a estas alturas de su vida: "Evidentemente, nos haremos alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad".

El cantante y presentador lo tiene claro: "Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacerme las pruebas". Eso sí, pese a su firme determinación Bertín se deshace en ditirambos hacia Gabriela: "Es una chavala estupenda. Es buenísima gente. Muy atractiva. Muy decente. Yo no puedo hablar más bien de ella".

Soltero convencido

"Gabriela me ha rechazado cualquier ayuda que yo haya podido ofrecerle. Es justo decirlo. Y, sin embargo, es muy injusto que la acusen de tener un interés", explica Bertín.

Sobre su situación sentimental actual, el cantante ha explicado que "me adapto muchísimo mejor a estar soltero que a estar casado. Pero no por las salidas ni por las entradas, ni por las noches largas o las relaciones esporádicas. Yo soy un tipo muy ordenado y no me desmadro nunca. Y cuando digo nunca es nunca. (...) Que las noticias sean ahora que Bertín 'sale con chicas' es tan ridículo. (...) ¡Si lo he hecho desde que tenía 15 años!".