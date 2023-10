Los ejercicios militares de la Royal Navy en Gibraltar enfadan a Algeciras

Los rifirrafes continúan entre vecinos, esta vez a cuenta de las maniobras militares que prepara la Royal Navy en Gibraltar y que no han gustado nada al gobierno local del municipio fronterizo de Algeciras (Cádiz). Según el anuncio de la Autoridad Portuaria de Gibraltar en la red social X (antes Twitter), la Marina Real Británica efectuará este próximo martes 3 de octubre unos espectaculares ejercicios y avisa a los marineros locales para evitar que se produzcan incidentes.

Concretamente la publicación señala que "las unidades de entrenamiento militar en BGTW Royal Navy llevarán a cabo maniobras de alta velocidad y disparos en blanco al este de Gibraltar. Operación de entrenamiento activa el martes 3 de octubre de 2023 de 12:00 a 15:30 horas".

A new Local Notice to Mariners has been released:



Military Training in BGTW



Royal Navy units will be conducting a high-speed manoeuvring and blank firings East of Gibraltar.



Training operation active on Tuesday 3rd October 2023 from 12:00 to 15:30.



Operation Box shown below. pic.twitter.com/MZ32Vsa23v