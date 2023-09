Las consecuencias de la pelea entre España y Gibraltar se sufren en la Verja

La soberanía de las aguas del Estrecho de Gibraltar mantienen al Gobierno español y al gibraltareño en un tira y afloja, que coloca como principales afectados a los pescadores españoles y ahora también a aquellas personas que tratan de pasar la Verja.

El problema histórico de la titularidad de las aguas no se dirime en los despachos sino en la frontera terrestre entre el Peñón y la localidad gaditana de la Línea de la Concepción, donde el Ejecutivo español y el de la colonia británica aplican sus represalias ante los últimos incidentes. Es decir, ambos gobiernos han decidido intensificar los controles en la Verja y los inconvenientes los sufren los ciudadanos.

Los trabajadores transfronterizos que han intentado entrar en Gibraltar a primera hora de la mañana de este lunes se han encontrado con "largas colas y demoras innecesarias" al "estrechar" Gibraltar en la Verja el carril facilitado por la Policía española para la fluidez del paso de vehículos de dos ruedas, según han indicado a fuentes policiales.

A new queuing system by Spanish authorities at frontier early this morning resulted in unusually long delays of over 45 minutes for those coming into Gibraltar



