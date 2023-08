La presencia española en el Estrecho enfada a Gibraltar que anuncia represalias

Las relaciones entre España y Gibraltar se tensionan según trascurren los días y, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez guarda un absoluto mutismo ante los incidentes que se suceden en las aguas del Estrecho, desde la Colonia británica protestan enérgicamente y anuncian represalias.

El último encontronazo se ha producido este pasado lunes al detectar las autoridades británicas un buque de guerra de la Armada española en aguas que consideran que están bajo su soberanía, según ha dado a conocer la televisión pública local GBC. Atendiendo a esta información, el barco patrullero entró en aguas de Gibraltar el lunes por la tarde y navegó seguido de cerca por el HMS Dagger del Escuadrón de Gibraltar de la Royal Navy.

GBC News is awaiting a statement from the FCDO as to whether this has been registered as an incursion.https://t.co/oiOvQ6JZBN