Un mono se 'escapa' del Peñón de Gibraltar y 'se empadrona' en La Línea

El primate salta y escala por los edificios de la localidad gaditana ante la sorpresa de todos y ha provocado un operativo de busca y captura por parte de la Guardia Civil, aún sin resultado

Cualquiera que haya visitado alguna vez Gibraltar y haya subido a la cumbre del Peñón ha podido encontrarse con la colonia de monos que vive en el pico de la montaña. Estos son los únicos primates, a parte de los humanos, que se encuentran en Europa y pertenecen a la especie macaco de Berbería, también conocido como mono de Gibraltar y mona rabona.

Más de 400 ejemplares residen en territorio de Reino Unido e interactúan con los visitantes, aunque en la mayoría de los casos esos encuentros no son muy agradables, puesto que estos monos son expertos en 'robar' los objetos de los turistas en busca de comida.

CADA DIA UNA FOTO / Hoy un vídeo de Gibraltar. Uno de los monos ve a un turista y le abre la mochila. Como no puede, intenta llevarse la chaqueta... Los macacos los trajeron los árabes. En 1942 sólo quedaban siete. Churchill ordenó la repoblación. Hoy hay unos 300 ejemplares. pic.twitter.com/xpr5vB3Uvh — Pedro Blasco Solana (@pericoblasco) July 19, 2020

El mono que recorre La Línea

Estos macacos gibraltareños son avispados y mantienen a raya a los viajeros, así que mejor mantener las distancias. Por ello no es extraño el revuelo que se ha formado en la localidad vecina de La Línea de la Concepción (Cádiz) la presencia de uno de ellos. Se desconoce la manera en la que ha llegado desde Gibraltar, si por sus propios medios o lo ha traído alguien a territorio andaluz, pero lo que si ha generado es un amplio dispositivo para darle captura.

El mono gibraltareño sigue huyendo de la policía en la Línea de la Concepción. Hasta drones lo están siguiendo. pic.twitter.com/R2omXxleiu — Niporwifi © (@niporwifi) February 6, 2024

El mono salta y trepa por los edificios de la localidad gaditana ante la atenta mirada de los vecinos, que no dan crédito a la presencia del animal. Y es que lleva más de un día 'empadronado' en el pueblo paseando por los tejados de viviendas, naves industriales y por el instituto y no consiguen atraparlo. Lo 'persigue' el Seprona de la Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local, pero su agilidad es enorme y no piensa dejar que lo 'cacen'.

Sobre el famoso mono de Gibraltar que quiere ser vecino de La Linea… https://t.co/7svcfKcGWf — jose sanchez hachero (@jsanchezhachero) February 6, 2024

Así que las imágenes se suceden y los testigos que ven el mono lo cuelgan en las redes sociales, donde se advierte que el animal puede llegar a resultar agresivo.