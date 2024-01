Bayona deja el decorado tirado en Sierra Nevada y se lleva la bronca en Zapeando

El presentador Dani Mateo alucina al ver los restos del avión y los pilotos de la película 'La sociedad de nieve' abandonados en la sierra granadina, tras ser localizados por un esquiador.

El director de cine Juan Antonio Bayona eligió Sierra Nevada, en Granada, como una de las localizaciones para el rodaje de su última película para Netflix 'La sociedad de nieve'. La grabación en las cumbres granadinas se realizó en noviembre de 2021, lugar hasta donde se desplazó el equipo para recrear el accidente aéreo real que sufrió un equipo de rugbi uruguayo al estrellarse su avión en un glaciar en el corazón de los Andes en 1972.

Pero resulta que Bayona 'se olvidó' recoger parte del decorado, que aparece dos años después semienterrado en Sierra Nevada y ha sido localizado por un esquiador, que ha alucinado ante el hallazgo. El joven deportista Nico Molina ha sido el que ha grabado la imagen de los restos del fuselaje en su perfil de Tik ToK y ha convertido la escena en viral.

"Vas esquiando por Sierra Nevada y te encuentras un avión estrellado", comienza a narrar el joven, que descubre parte del decorado pero también dos de los personajes de la película allí abandonados: los muñecos que simulan ser los pilotos.

El video ha generado una gran curiosidad y lleva más de 1,7 millones de visualizaciones, pero también ha provocado otras reacciones. En el programa Zapeando, conducido por Dani Mateo, comentaban la sorprendente noticia y los colaboradores no dudaban en hacer elucubraciones tan 'locas' sobre lo ocurrido como el propio hecho de abandonarlos en la sierra. "¿Restos de un accidente aéreo en la ladera de la montaña? No, no ha habido ningún accidente. ¿Se han dejado eso ahí ha propósito? Se han dejado el cuerpo de los pilotos", son algunas de las cuestiones que asaltaban a Dani Mateo.

Dani Mateo, sobre el hallazgo del avión de 'La sociedad de la nieve' en Sierra Nevada: "Se han dejado el cuerpo de los pilotos" https://t.co/5VY4YbSQXL — Zapeando (@zapeandola6) January 15, 2024

El asunto ha dado para muchos chistes en el programa de La Sexta, pero lo cierto es que se desconoce el motivo por el cual la chatarra sigue en Sierra Nevada dos años después de que Bayona se llevara la cinta y su equipo de producción se trasladara a otra localización.