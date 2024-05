Clamor popular para que no sancionen al boxeador de la pelea en un cine de León

Antonio Barrul, una de las promesas del boxeo español, asegura que se vio obligado a intervenir porque el otro implicado estaba maltratando a su mujer e hija. Ahora podría ser sancionado.

Ocurrió el jueves de la semana pasada pero ha sido durante el fin de semana cuando el vídeo se ha hecho realmente viral en las redes sociales. Se trata de una fuerte discusión en un cine de León que acabó con una violenta pelea entre dos hombres. Todo ello ante la mirada de los niños que estaban viendo una película infantil.

Uno de ellos es Antonio Barrul, reconocido como una de las mayores promesas del boxeo español, que se ha justificado tras lo sucedido asegurando que tuvo que actuar porque el otro hombre era un maltratador. Eso sí, tanto en el momento como ahora se ha mostrado totalmente arrepentido. A pesar de ello podría enfrentarse a una dura sanción por su condición de boxeador profesional.

Concretamente, tal y como cuentan específicamente en el Diario de León, ocurrió en la sesión de las 20h. Según afirman varios testigos, esta persona, situada en las primeras filas, estaría durante gran parte de la sesión insultando a su mujer e incluso llegó a golpearla -según el relato del propio Barrul- en alguna ocasión. En un momento dado, habría golpeado también a su hija pequeña, momento en el que el boxeador intervino. Tras una fuerte discusión llena de insultos y amenazas por parte del presunto maltratador, Barrul no pudo contenerse -a pesar de avisar en varias ocasiones que era boxeador profesional e intentar calmar la situación- y golpeó duramente al otro individuo hasta dejarlo en el suelo.

En un cine de #Leon.



Tipo de capucha: presunto autor de maltrato a su mujer e hijo durante la película.



Chaval de pantalon verde: Antonio Barrul, boxeador profesional, le recrimina la actitud.



El tipo con capucha se encara al de pantalón verde y el resto ya lo veis... pic.twitter.com/kvHQiRnJrW — Policía S.XXI  (@PoliciaSXXI) May 6, 2024

Después de todo el revuelo causado, Antonio Barrul ha pasado este lunes por Vamos a ver, donde ha sido entrevistado por Joaquín Prat. Durante la misma ha explicado por qué actuó de esa manera y ha vuelto a pedir perdón. Especialmente a las familias que tuvieron que vivir un momento tan tenso y desagradable como el que se vivió en la sala.

“Pegó a su mujer y a una niña. A mí me amenazó y aunque no justifico la violencia, siento que me obligó a hacerlo”. Esta es la frase principal con la que el deportista se excusa por su reacción final. Decimos final porque en un primer momento su intención era solo llamar la atención al presunto maltratador para que dejara de tratar así a su mujer e hija. “Desde que llegamos al cine empezó a insultar a su mujer y a darle golpes por debajo de las butacas. A la media hora de la película los gritos eran muy fuertes y la enganchó del cuello. En el forcejeo con ella le dio un golpe a una niña”, cuenta Barrul.

De hecho, la tensión creció en el momento en el que este hombre le insultó: “Yo también vengo con mis niños maricón de mierda. Me cago en todos tus muertos pisoteaos”. Fue entonces cuando el boxeador pasó a la acción: “Le pedí que se marchase y empezó a insultarme a mí delante de los niños. Intenté aguantarme, pero seguía. No excuso mis actos porque la violencia no tiene ningún tipo de justificación, pero a un maltratador hay que frenarlo como sea”.

Barrul podría perder su licencia profesional

Ahora las redes sociales se llenan de mensajes pidiendo que no le sancionen. Y es que Antonio Barrul podría perder su licencia si se produce una denuncia y prospera, tal y como pasa con los deportistas federados en artes marciales. Denuncia que por el momento parece que no se ha producido. Por otra parte, la Fiscalía de Menores podría iniciar una investigación por los golpes que habría recibido la niña. Eso sí, puede estar más tranquilo después de las declaraciones de Arantxa Lorenzo, presidenta de la Federación de Castilla y León y de la Comisión Mujer y Deporte de la Federación nacional, que no ha podido ser más clara sobre la polémica.

La actitud de Antonio saliendo en defensa de una mujer que estaba siendo maltratada es encomiable. Ojalá otras mujeres que por desgracia puedan verse en esa misma situación pudieran encontrarse a un boxeador como Antonio ayudándolas

Antonio Barrul durante un combate. (FOTO: Diario de León)

También en el mismo sentido le ha mostrado su apoyo la presentadora Patricia Pardo, que no ha dudado en defender al boxeador a pesar de la posibilidad de que el programa sea tachado de hacer apología o defensa de la violencia. Y lo ha hecho como mujer: “Yo te escucho hablar y quiero decirte que como mujer, si me veo en una situación así me gustaría que estuvieras allí para defenderme”.