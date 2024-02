Detenido un diputado y nº 3 del PSOE en Castilla y León por amenazar a su mujer

El procurador por Soria, Ángel Hernández, ha sido llevado al calabozo por presuntamente amenazar a su pareja y aporrear su puerta, acusado de violencia de género

El procurador por Soria y secretario general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Ángel Hernández, ha sido detenido por presuntamente amenazar y aporrear la puerta de la casa de su pareja en Soria, que además es agente de la Policía Nacional en dicha ciudad.

El arresto se ha producido en la tarde-noche del lunes cuando el número tres del partido en la región y por lo tanto una de las personas de mayor confianza de Luis Tudanca se encontraba muy alterado, habiendo realizado estas agresivas acciones en el domicilio de su pareja. Tras lo sucedido fue necesario su traslado en primer lugar al Hospital de Soria y posteriormente -una vez dado de alta- la Policía Nacional trasladó a los calabozos al diputado socialista acusado de un presunto delito de violencia de género.

Curiosamente Ángel Hernández ha sido uno de los políticos del PSOE más reivindicativos en la defensa de la mujer y en la lucha contra el machismo. Así lo demuestran sus redes sociales. Por ejemplo en el 2018 el parlamentario socialista posaba de la siguiente manera en una instantánea que las redes no han tardado en recuperar, además de otros mensajes del socialista detenido sobre el asunto.

Tweet de Ángel Hernández el 25 de noviembre de 2018 contra la violencia machista.

Después conocerse la noticia, la viceportavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez, ha señalado que el partido “actuará de forma contundente y coherente de confirmarse la situación en la que se ha producido la detención del procurador socialista por Soria, Ángel Hernández”.

"Me provoca, en caso de ser cierto, una profunda tristeza", ha indicado la socialista Patricia Gómez, compañera del detenido. "El PSOE actuará como siempre hemos hecho con este tipo de actos pero permítame que espere a conocer los hechos, no me gustaría emitir una valoración sobre algo que no conozco", ha subrayado.