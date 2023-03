Las Jornadas Unicómic de la UA cumplen 25 años

Unicómic es una cita referencial en la materia de cómics al combinar la parte académica, vinculada a la universidad, con la presentación de obras y encuentros con autores internacionales

Las Jornadas Unicómic de la Universidad de Alicante cumplen 25 años. Los organizadores darán a conocer en las jornadas el programa conmemorativo del 25 Aniversario de Unicómic, que incluye presentación del nuevo logo, un curso de verano, publicaciones y un congreso internacional, entre otras propuestas

Las XXV jornadas comienzan este año especial de aniversario el próximo jueves 23 de marzo, a las 10:00h en la Facultad de Educación de la UA, y continuarán durante dos jornadas más, el viernes 24 y sábado 25 en la Sede Ciudad de Alicante.

Unicómic dará comienzo el jueves 23 con una jornada que desarrollará la parte más académica del programa: la inauguración y la presentación de los trabajos de Working Groups y Management Committee del proyecto Europeo iCOn-MICS, del que Unicómic forma parte.

El viernes 24 por la mañana se celebraran dos seminarios y una sesión monográfica: Seminario de investigación académica (I): Investigation on Comics and Graphic Novels in the Iberian Cultural Area; Seminario "Còmic i educació lectora i literària y la sesión monográfica "Cine y cómic: artes que se relacionan más allá de las adaptaciones". Por la tarde, tendrá lugar la presentación del "Congreso Internacional de Investigación sobre Cómic. Perspectivas desde la Cultura Visual", organizado por el Instituto Franklin-UAH y la Cátedra ECC-UAH de Investigación y Cultura del Cómic.

La tarde continuará con la presentación del cartel de este año que rinde homenaje a la portada del número 200 de Los Vengadores, del recientemente fallecido George Pérez. Javier García Conde-Maestre, ilustrador y diseñador del cartel de este año y uno de los fundadores de Unicómic, homenajea los 25 años de las jornadas con su interpretación de diversos personajes creados por los distintos invitados a Unicómic en estos 25 años.

Finalizará el programa del viernes con las presentaciones de los cómics Paseando a Titi y Viviendo con Titi, el cómic Into the Deep y un encuentro con Andrés Guinaldo, autor de Batman la Leyenda; Capitán América; Blade Runner 2029; Liga de la Justicia Oscura.

El sábado 25 tendrá lugar una mesa redonda sobre "El recorrido de los 25 años de Unicómic", con las intervenciones de varios sus organizadores durante estos años: Pablo Durá, Daniel Simón, Jaime Alvero, Rocio Serna y Álvaro Pons. Tras la mesa redonda se ofrecerá un avance del programa de actividades conmemorativas por los 25 años de Unicómic.

El colofón final de estas XXV Jornadas Unicómic llegará con la presentación del cómic Ainhoa: Black is Bletza II, adaptación de la película del mismo nombre que se proyectará posteriormente y, por primera vez, en Alicante. Esta película estuvo nominada en la categoría de Mejor Animación, en la última edición de los Premios Goya. La presentación contará con las intervenciones de Susanna Martin, dibujante del Cómic, Jone Unanua, productora, y Fermín Muguruza, guionista y una leyenda viva del panorama musical vasco.