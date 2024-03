Ilia Topuria ya es español

El campeón del mundo de la UFC ha obtenido la nacionalidad española tras celebrarse el Consejo de Ministros

El luchador Ilia Topuria, actual campeón del peso pluma de la UFC, el campeonato de artes marciales mixtas más famoso del mundo, ya tiene la nacionalidad española, después de que así lo haya aprobado el Consejo de Ministros reunido este martes: "Saben que es un luchador de referencia mundial en artes marciales mixtas, y además que lleva entrenando en nuestro país desde el año 2012".

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, compareció para comunicar la decisión por la que le ha sido concedida la nacionalidad española al flamante campeón del peso pluma de la UFC: "Es un ejemplo de superación, de constancia y de trabajo, además de un referente en esta disciplina deportiva".

Las palabras de Sánchez llegaron después de que Topuria dijera que le dolía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió el pasado 27 de febrero al luchador, flamante campeón del peso pluma de la UFC. Un encuentro en el que "muy pronto" tramitarían el DNI español del deportista dado su "amor por España".

Las palabras de Sánchez llegaron después de que el propio Topuria confesara, ya en Madrid con el cinturón, que le "dolió en el corazón no haber recibido una felicitación del líder de España", en referencia al presidente del Gobierno, al que, sin embargo, aseguró que no guarda "rencor". "No cambia el cariño que le tengo a España", agregó.

El peleador hizo historia el pasado 17 de febrero al proclamarse campeón del peso pluma de la UFC, después de noquear al australiano Alexander Volkanovski, que defendía el título en California (Estados Unidos), en el segundo asalto. Ahora, ya aclimatado en Alicante, ha vuelto a los entrenamientos.