La gestió directa de sanitat reunix a Xàbia als alcaldes de La Marina Alta

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, va mantenir ahir una trobada amb tots els alcaldes de la Marina Alta

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, va mantenir una trobada amb tots els alcaldes de la Marina Alta a l'Ajuntament de Xàbia amb motiu de l'inici de la gestió directa de l'àrea sanitària.

En el transcurs de la trobada, el conseller va traslladar als alcaldes la voluntat de col·laboració en aquesta nova etapa en la qual s'ampliarà la plantilla en 300 noves places.

El conseller va informar de la situació del procés i va respondre a les preguntes que van fer els alcaldes i es va posar a disposició perquè li feren arribar les necessitats concretes que puga tindre cada municipi.

Minuts abans de la trobada amb els alcaldes, el conseller va signar en el llibre d'honor de l'Ajuntament de Xàbia, on va deixar testimoniatge del dia històric per a la Marina Alta: “La meua primera visita a Xàbia, com a conseller de Sanitat, en un dia històric, únic, per a tota la comarca, la reversió de l'Hospital de Dénia. És un honor poder-me reunir en aquest ajuntament amb tots els alcaldes de la comarca, i també com una amfitriona, una excel·lent alcaldessa, com és Rosa Cardona. Espere que siga el primer dia d'una llarga història de visites per a poder millorar la sanitat valenciana”.