La Nucía volverá a ser "Villa Europea del Deporte"

La Asociación de Capitales Europeas del Deporte, ACES EUROPA, entregará las distinción en la gala que se celebrará a finales de año en el Europarlamento en Bruselas.

ACES EUROPE (Asociación de Capitales Europeas del Deporte) ha comunicado a La Nucía que ha sido nombrada por segunda vez “Villa Europea del Deporte”, la primera fue 2013. La impresión del jurado fue muy positiva y el comité evaluador ha determinado que sea galardonada con el premio de “Villa Europea del Deporte 2024” en la próxima gala, que se celebrará a finales de año, en el Europarlamento en Bruselas.

El jurado de ACES Europe se quedó sorprendido del gran crecimiento de “La Nucía, Ciudad del Deporte” durante los últimos 10 años y por sus “espectaculares proyectos de futuro tanto a nivel deportivo como educativo, para convertirse en La Nucía del Deporte y la Educación”. Por ello dictaminó que La Nucía vuelva a recibir en 2024 el premio de “Villa Europea del Deporte”, galardón que recibirá en diciembre de este año en una gala que se celebrará en el parlamento europeo.

El alcalde Bernabé Cano y concejal de Deportes Sergio Villalba, con el comunicado de ACES Europe que designa a La Nucía con el premio de "Villa Europea del Deporte 2024" junto a Pedro Lloret, primer teniente alcalde

“Premio de todas y todos”

“Este premio de Villa Europea 2024 para La Nucía es un galardón de todas y todos los deportistas del municipio, de todos los clubs, de todas las escuelas deportivas, de todos los entrenadores y monitores... Todos ellas y ellos con su gran trabajo por el deporte han hecho posible que nos den este galardón por segunda vez. Recordar que además de las instalaciones deportivas, el jurado ha valorado muy positivamente el modelo de gestión, el fomento de los hábitos saludables entre la población, la educación a través del deporte y la integración a través del deporte, y en todo ellos nuestros clubs, escuelas y deportistas han sido claves” afirmó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Ejemplo de infraestructuras y gestión deportiva

“Tenemos el honor de declarar a La Nucía como villa europea del deporte para el año 2024 tenemos el honor digo porque para nosotros este municipio de España es todo un ejemplo no solo en lo que a infraestructuras deportivas se refiere sino también en lo que a gestión deportiva se refiere es un ejemplo en todos los sentidos de política deportiva prioritaria por parte del equipo de gobierno” afirmó Hugo Alonso, secretario general de ACES Europe. Alonso añadió que “las infraestructuras deportivas son un ejemplo no solo en España sino también en Europa y por qué no decirlo en el mundo entero, por ello La Nucía es Villa europea del deporte para el año 2024 y al final de año recogerán el galardón y la bandera que así lo acredita en el parlamento europeo de Bruselas” comentó Hugo Alonso, secretario general de ACES Europe.

Villa Europea del Deporte, por segunda vez

El 7 de noviembre de 2012 en el Parlamento Europeo de Bruselas La Nucía recibió el galardón de “Villa Europa del Deporte 2013”. Ahora diez años después ACES EUROPE (Asociación de Capitales Europeas del Deporte) ha vuelto a premiar la candidatura de La Nucía, con el galardón de “Villa Europea del Deporte 2024”, tras la exhaustiva visita del Comité Evaluador para evaluar a las instalaciones nucieras el pasado mes de abril. Recordemos que después de 10 años el reglamento contempla que las ciudades pueden volverse a presentar, como han hecho otras localidades como Glasgow.

La Nucía: “deporte, educación e integración”

En el comunicado de ACES Europe para informar de la designación de La Nucía de “Villa Europea del Deporte para 2024”, el organismo europeo destaca que “La Nucía es un buen ejemplo de deporte para todo, como instrumento de salud, integración, educación y respeto que son los principales objetivos de ACES Europe”.

En su carta ACES Europe resalta que “La Nucía ha desarrollado una política deportiva ejemplar con programas y actividades. Y que las nuevas inversiones y el desarrollo deportivo en la ciudad han sido sorprendentes en esta última década”.