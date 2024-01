Compromís exporta las ‘reinas magas’ a Alicante y se lleva un buen rapapolvo

Las ‘magas republicanas’ que desfilaban en Valencia cuando gobernaba Joan Ribó llegan a Alicante pero el portavoz, Rafa Mas, borra hasta la foto ante la oleada de críticas: "ridículo"

Una de las grandes aportaciones de Compromís cuando llegó a la alcaldía de Valencia en 2015 fue la cabalgata de las reinas magas, también conocidas como magas republicanas o ‘magues de gener’, un desfile de dudoso gusto con tres señoras vestidas como en una película del Oeste que rememoraba una cabalgata estalinista que se celebró en 1936.

Las reinas magas siempre han ido acompañadas de numerosas críticas en Valencia hasta el cambio de gobierno donde en principio no desfilarán en 2024 por informes técnicos desfavorables… Pero las ‘magas republicanas’ han aparecido en Alicante donde han levantado una ola de comentarios.

En concreto, Libertad, Igualdad y Fraternidad, las ‘reinas magas’ o ‘magues de gener’, aparecieron el 5 de enero en la fuente de los Luceros de Alicante “para para celebrar la llegada del 2024 y compartir los mejores augurios para el patrimonio cultural alicantino”, tal y como anunciaba en sus redes sociales el portavoz de Compromís, Rafa Mas.

La visita de las ‘reinas magas’ a Alicante se enmarcaba dentro de una acción de la Asociación Salvamos nuestro Patrimonio, que mantiene un litigio con el Ayuntamiento de Alicante para trasladar las mascletàs de la plaza de los Luceros. Sin embargo, no tuvo el efecto esperado, y hasta el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha borrado la foto de las ‘magues de gener’ de sus redes sociales tras las innumerables críticas recibidas.

“Como persona de izquierdas esto me parece ridículo, ¿Pensáis que así se defiende el patrimonio, disfrazando a tres señoras?”, señalaban a Rafa Mas. Otra persona le indicaba al portavoz de Compromís que “no he visto cosa más bochornosa, ¿esta es la oposición que tenemos en Alicante? Que os pagamos un sueldo para hacer vuestro trabajo, no este esperpento”. Tanta vergüenza le ha dado los comentarios al portavoz de Compromís que ha borrado hasta las fotos de las reinas magas que había puesto.

Comentario eliminado del portavoz de Compromís, Rafa Mas: