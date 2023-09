Brujería y artes adivinatorias en el Ayuntamiento de Alicante

Poco menos que socialistas, la pareja de Compromís y el solitario podemita piden al popular Barcala la cabeza de la edil Mari Carmen de España

El “efecto mariposa”, ya saben: el aleteo de una palomilla puede escucharse en las antípodas terrestres, está llevando auténticas nimiedades informativas a primeras páginas de rotativos, enunciado de noticieros y tertulias, hasta discusiones en las redes internautas sobre el determinismo científico versus algo tan humano como preguntarse por lo desconocido buscando entes superiores a los que achacar posibilidades de respuestas cualquier tipo de pregunta existencial o empírica.

Lo del chulesco y hortera Rubiales, asaltándole un ladino pico a una desprevenida Jenni Hermoso cuando el mundo tenía puestos todos los focos deportivos en el fútbol femenino, no hubiera pasado de la zafia extralimitación del patrón sobre una subordinada, quedándose, por muy comunes, indeseados e indeseables que sean estos despotismos abusivos del empoderado asaltante sobrevenido, en los habituales corrillos del descanso en el trabajo o, como mucho, en un juzgado de lo laboral. Pero el feminismo más intolerante y combativo ha pillado cacho tomando la parte “machirula” por el todo “masculino”, aleteando la noticia hasta convertirla en vendaval dialéctico e inquisidor que recorre el universo-mundo, desde los hogares a los parlamentos, por encima de catástrofes naturales, guerras y epidemias retornadas. Sólo les falta que le pidan una haraquiri real ante las cámaras. Pobre imbécil.

Mañana la mariposa volverá a ser capullo, esperemos que, a nuestro Ayuntamiento, y desde el funcionario/a al político (con mando en plaza), no les vuelvan a colar más capulleces

Talmente, pero con un diapasón inferior en su réplica sonada, viene ocurriendo con la concejala alicantina Mari Carmen de España, a la que los aviesos y desocupados ediles de la oposición han acusado de dar subvenciones a un juego de cartas, el tarot, que desde el siglo XIV intenta desvelar nuestro destino, tal cual ya se practicaban de antes presumidas artes adivinatorias como los oráculos, la quiromancia, la bola de cristal o las runas, entre otras muy sabidas consultas proféticas.

Ninguna subvención municipal se ha dado, ni se dará, a la solicitante Escuela de Talento Femenino, dedicada a la formación de futuribles empresarias, pero de nuevo el revoloteo de una simplicísima estulticia petitoria se nos ha convertido en notición de cabecera y “trending topic” (tendencia comunicativa en las redes sociales). Poco menos que socialistas, la pareja de Compromís y el solitario podemita pidiéndole al popular Barcala la cabeza de Mari Carmen de España, cuando ésta se acaba de enterar por los periódicos de la disparatada solicitud formativa femenino-empresarial a impartir por la (supongo) médium taroterapeúta Almudena Polo.

Se supone que el Ayuntamiento de Alicante, como todos los demás, entrega magras subvenciones a las asociaciones de vecinos, culturales, deportivas, jubilados etc., cuya parte del monto va a parar a los juegos de naipes, fichas, tableros y restantes azares que entretienen al personal en sus horas de asueto. Y no por ello se puede acusar de manirroto o dilapidador al equipo regidor municipal, sea de la ideología o componenda que quieran, salvo que como Mao pretendan ocupar nuestras horas de pausa lúdica en la lectura del Libro Rojo o volvernos a la meditación trascendental de los conventos. Un disparate.

Tampoco quedan exentas de culpa en este artificial jaleo mediático e internauta, las formadoras empresariales a las que se les debió ir la olla espiritista de arcanos mayores y menores, barruntándose conocer su porvenir capitalista de acuerdo con el ocultismo medieval y en coincidencia de contemporaneidad a cómo les vengan dadas las cartas del mañana

Claro que tampoco quedan exentas de culpa en este artificial jaleo mediático e internauta, las formadoras empresariales a las que se les debió ir la olla espiritista de arcanos mayores y menores, barruntándose conocer su porvenir capitalista de acuerdo con el ocultismo medieval y en coincidencia de contemporaneidad a cómo les vengan dadas las cartas del mañana. Brujillas ellas que no sólo han desatado el cachondeo general de los empíricos, sino el desafortunado ingenio de los recalcitrantes machistas hoy socialmente postergados por indoctos e incívicos. Cruel paradoja de trasquiladas.

Mañana la mariposa volverá a ser capullo, esperemos que, a nuestro Ayuntamiento, y desde el funcionario/a al político (con mando en plaza), no les vuelvan a colar más capulleces, y para eso no hace falta confeccionar encaje de bolillos, o el ajedrez que también están subvencionados, sino atentas lecturas previas de cualquier solicitud en el registro de entrada, incluidas las de ideologías afines. Para eso les pagamos a nuestros responsables municipales, no para que cualquier tonto haga con ellos/as relojes de ¡más madera! política.