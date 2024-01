À Punt retransmite la Cabalgata de Reyes de Alcoy, la más antigua de España

Se trata del mayor dispositivo técnico y humano hecho nunca en este evento

La televisión pública valenciana, À Punt, retransmite este viernes a partir de las 18.30 horas la Cabalgata de Reyes de Alcoy (Alicante), la más antigua de España, con "el mayor dispositivo técnico y humano hecho nunca" en este evento. Además, À Punt ha preparado una programación específica para el fin de semana "más especial para los niños y niñas".

Así, la tarde del viernes 5 de enero los más pequeños de la casa podrán seguir la llegada de los Reyes bailando con los éxitos de DJ Butoni, con la canción 'Un Bon Nadal amb tu' con Daniela Geliell y los bailarines Lucas García y Alisa Starova, finalistas de 'FesTalent'. Entre todos versionarán un clásico de la Navidad como 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey.

El público también podrá disfrutar de 'La Colla Sessions #53', 'Motoferetes', 'Ací cabem tots' y muchas más versiones y parodias de DJ Butoni.

A partir de las 18.30 horas las cámaras de À Punt se trasladarán a Alcoy para ofrecer en directo la Cabalgata de Reyes. La retransmisión, con 14 cámaras y un dron, es "el mayor dispositivo técnico y humano hecho nunca" en esta cabalgata.

Los periodistas alcoyanos Ferran Cano y Reis Juan serán los encargados de conducir la retransmisión, con la ayuda de los reporteros Claudia Argente, Carlos Navarro y Berta Báidez. Juntos acercarán "la magia de la noche más especial del año a los más pequeños". Además, durante la retransmisión se ofrecerá una actuación en directo "muy especial" del coro alcoyano Divertimento.

Durante tres meses, desde las redes sociales y la web de La Colla se ha podido seguir la evolución de los diez finalistas. Los presentadores Esteve Tortosa, del grupo Auxili, y Marina Bolea, de Maluks, les han acompañado durante todo el proceso, desde la preparación y los ensayos hasta la grabación de los videoclips.

La noche de reyes acabará con la emisión de dos películas: 'Mi amigo Pony' narra la amistad entre una niña de 10 años y un pony en esta película basada en las conocidas novelas juveniles de Cécile Aubry, y 'El xiquet i la bèstia', que es el primer anime de Mamoru Hosoda que compitió en el Festival de San Sebastián en 2015.