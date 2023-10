A pesar de las críticas, se aprueban las cuentas generales de 2022 en Alicante

El Pleno aprueba el control de cuentas con apoyo de PP y abstención de Vox. La izquierda censura el "retraso" en la presentación del trámite y denuncia unas cuentas "deficientes"

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprueba la Cuenta General del ejercicio presupuestario 2022 con los votos a favor del PP y la abstención "por responsabilidad" de Vox, a pesar de que esta formación ha censurado que las cuentas lleguen "a última hora y con prisas", lo que a su juicio significa que "algo no funciona" en el consistorio. Por su parte, la oposición de izquierdas ha votado 'no' y ha criticado unas cuentas "técnicamente deficientes" y presentadas "fuera de plazo".

Este lunes se ha celebrado una sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento para debatir la aprobación de las cuentas del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos, integrantes de la Cuenta General del ejercicio presupuestario de 2022, que debían haberse presentado antes del 1 de octubre en el pleno. El concejal de Hacienda, Toni Gallego, ha defendido que el proceso de consolidación de las cuentas ha provocado que la aprobación "no llegara al pleno ordinario de septiembre", ya que ha argumentado que han utilizado una aplicación nueva.

Al respecto, la oposición de izquierdas ha criticado las cuentas "técnicamente deficientes" y la "falta de planificación" de las inversiones. En concreto, el portavoz de Esquerra Unida - Podem, Manolo Copé, ha criticado que el consistorio llega "tarde" para aprobar las cuentas antes del 1 de octubre y ha criticado que este mes de septiembre el Ayuntamiento haya renunciado a una aplicación contable por "falta de personal cualificado", por lo que considera que "no se puede analizar con criterio técnico la eficacia de gasto público".

Igualmente, ha denunciado el "bajo coeficiente de ejecución, con solo seis de cada diez euros gastados", según el informe del Interventor. "Se demuestra el fracaso de gestión del equipo de gobierno, no se atienden las prioridades sociales y hay un incumplimiento claro de objetivos. Este equipo de gobierno no cumple con los plazos ni con niveles óptimos de ejecución. No quiere transparencia ni control porque no tiene los medios para ello".

Compromís denuncia la baja ejecución

Por su lado, desde Compromís, Rafa Mas acusa al PP de no saber gestionar por presentar el "peor balance de cuentas en los últimos seis años". En este sentido, se ha preguntado cómo explican a la ciudadanía que tienen que pagar impuestos si el Ayuntamiento "solo ejecuta el 60% y el resto se va a los bancos".

Asimismo, ha censurado que los servicios públicos están "colapsados" y "lo que está privatizado no lo controlan", a pesar de que Alicante es de las ciudades españolas con "la mayor privatización de servicios públicos. "¿Qué están haciendo aquí? Ni saben gestionar, ni planificar, ni gobernar, ni controlan a las contratas", ha enfatizado.

PSPV acusa al Ayuntamiento de ir "sin rumbo"

Por otro lado, la concejala del PSPV, Silvia Castell ha criticado que el informe de Intervención lleva "años diciendo que las cuentas son deficientes" y las ha tachado de "chapuza por falta de rigor". Así, ha censurado que el consistorio no utilice un programa de contabilidad analítica y ha acusado al equipo de gobierno de invertir 150 millones de euros en él y "no ser capaces de implantarlo".

El gobierno del PP es un experto en trilerismo. Promete 122 millones en inversiones y no ejecuta ni la mitad

"Prescinden de elementos necesarios para facilitar la toma de decisiones. Por eso yerran en las decisiones, hay tantas rectificaciones, van perdidos y dando tumbos. No tienen indicadores en qué basarse, no saben el coste real de los servicios, por eso va sin rumbo el Ayuntamiento", ha denunciado la socialista.

Vox carga contra la gestión y aboga por no dejar "en mal lugar" al Consistorio

Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha argumentado la abstención de su grupo en que no quieren "dejar al Ayuntamiento en mal lugar", a pesar de que ha apuntado que "traer las cuentas a última hora, con prisas cuando la comisión fue en agosto, significa que algo no funciona" en el consistorio. "Es un voto de responsabilidad. Llevamos pocos meses de mandato y cada vez surgen nuevos errores, como las cuentas, las pérdidas de subvenciones o el retraso en las obras", ha lamentado.