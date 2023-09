"Terrorista será usted": Bronca en un pleno municipal por la amnistía

Los reproches por el pacto de Sánchez con el independentismo saltan al pleno de un pueblo de Alicante, el alcalde del PP y el exalcalde del PSOE protagonizan una discusión subida de tono.

La política nacional intoxica los debates municipales y los primeros reproches por la amnistía a los condenados independentistas llegan a nivel local. El pleno del Ayuntamiento de San Fulgencio (Alicante) salta por los aires cuando el alcalde del PP, José María Ballester Sansano, y el exalcalde socialista ahora en la oposición, José Sampere, se enredan en una tensa disputa subida de tono con insultos, ofensas e interrupciones continuadas.

Sansano, que arrebató la alcaldía a los socialistas en las últimas elecciones municipales, se ha cerrado en banda a pactar Sampere, a quien le ha reprochado en el último pleno que tuvo lugar el seis de septiembre que su partido, el PSOE, pacte con independentistas.

"Usted hace política nacional", le replica. Es en ese momento cuando el debate comienza a calentarse con interrupciones. "Vamos a respetar el turno, yo no lo he solapado. Déjeme hablar", le responde el alcalde, quien continúa defendiendo que "yo no voy a pactar con personas con cojen el voto de San Fulgencio para pactar con terroristas, con independentistas". El líder de la oposición se enfurece y le replica: "deje de faltar al respeto o me levanto y va a quedar en mal lugar eh, terrorista aquí no hay nadie". Sampere comienza a calentarse y a alzar el tono y continúa insolente: "use bien las dos carreras universitarias", para acabar gritándole al alcalde "terrorista será usted".

A continuación, el alcalde 'popular' le pide que se marche: "tiene la puerta abierta para marcharse cuando quiera". "No le voy a dar la satisfacción", le responde amonestando que "así vamos muy mal". La bronca, cada vez más fuerte, continúa: "déjese de tonterías que ya está bien, solo sabe decir tonterías", dice Sampere, quien le reprocha al alcalde que haga referencias a la política nacional en este espacio municipal. El alcalde le explica que "Sánchez es el presidente de su partido lo quiera o no y los votos que cogen los usan para hacer su política" y explota: "se lo digo así de claro y ahí tiene la puerta". "Que no me voy a ir hombre, que no me voy a ir", le vacila el exalcalde del PSOE y continúan echándose en cara las continuadas interrupciones.