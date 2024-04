La Vila Joiosa rep la major inversió de l’última dècada per l'habitatge social

Els habitatges aniran dirigits a lloguer assequible i s’emmarquen en el pla ‘Viu Comunitat Valenciana’, impulsat pel president de la Generalitat

La vicepresidenta segona i consellera de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, anuncia que la Vila Joiosa disposarà de més de 5 milions d’euros, “la major inversió de l’última dècada”, per a la construcció de 33 habitatges socials destinats a lloguer assequible.

La vicepresidenta segona ha visitat este dimecres la parcel·la, que serà cedida per l’Ajuntament de la Vila Joiosa a la Generalitat, on s’iniciaran les obres per a la construcció d’estos habitatges, emmarcats en el pla ‘Viu Comunitat Valenciana’, impulsat pel president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Segons ha explicat Susana Camarero, esta actuació representa “un punt d’inflexió en la política d’habitatge públic del municipi, ja que, en els últims huit anys de govern municipal no ha desenvolupat ni una sola promoció d’habitatge de protecció pública”.

Impacte econòmic de 19 milions d’euros

La construcció d’estos habitatges és possible gràcies a la col·laboració entre la Generalitat, els ajuntaments i el sector privat. L’obra compta amb un pressupost de 5,2 milions d’euros, dels quals 1,4 milions d’euros procedixen de Fons Europeus. Esta inversió es traduirà en un impacte econòmic estimat a la Vila Joiosa de 19 milions d’euros. Més de 85 persones podran beneficiar-se d’estos habitatges, que seran gestionats en règim de lloguer assequible durant un període mínim de 50 anys i un màxim de 75 anys.

Segons l’estudi preliminar fet per la Generalitat, l’edificació preveu soterrani, planta baixa més tres altures per a la construcció dels 33 habitatges amb traster i plaça d’aparcament, d’1, 2 i 3 dormitoris amb superfícies que oscil·len entre 50 i 80 metres quadrats per habitatge. La promoció també preveu 912 metres quadrats per a ús comercial en la planta baixa.

La parcel·la, situada al carrer Confrides, serà cedida mitjançant acord entre la Generalitat i l’òrgan municipal competent el pròxim 12 d’abril i està prevista la recepció de la mateixa per part de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl, el dia 15 d’abril.

Hospital Asil Santa Marta

La vicepresidenta segona i l’alcalde de la Vila Joiosa, després de la visita, s’han desplaçat fins al centre municipal d’assistència Hospital Asil Santa Marta per a conéixer les instal·lacions d’este centre de majors, una institució molt reconeguda en el municipi, que tradicionalment ha comptat amb el servici de la congregació de les Germanes Salesianes del Sagrat Cor de Jesús, fins a juny de 2023.

Esta residència inclou servicis com ara atenció psicològica, servici mèdic i de fisioteràpia i activitats encaminades a un envelliment saludable, activitats intergeneracionals amb l’alumnat dels centres educatius del municipi, així com jornades de convivència amb altres centres residencials, tallers de coral, teatre i activació física, entre altres.