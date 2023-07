El ADDA desbordado; Feijóo arrasa en Alicante

Hora antes de la investidura de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Núñez Feijóo y el propio Mazón celebraban en el auditorio ADDA de Alicante un mitin al que se han congregado una multitud entusiasta que ha llenado por completo el recinto.

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno se ha comprometido a invertir en infraestructuras hídricas en la provincia de Alicante. "Mi primera prioridad será traer agua donde no hay", ha enfatizado.

"Cuanto menos dinero paguemos a los bancos, más dinero tendremos para invertir en infraestructuras hídricas que necesita Alicante. Me he comprometido a cumplir con la Comunitat Valenciana y vuelvo a hacerlo. Mi primera prioridad en infraestructuras será traer agua donde no la hay", ha afirmado.Feijóo ha lamentado que, actualmente, hay aguas que no se aprovechan y ha defendido que el objetivo "no es quitarle agua a nadie, sino aprovecharla; no dejar una zona seca, sino repartir el agua", ha recalcado.

Igualmente, ha apuntado que el "objetivo" es que la Comunitat Valenciana "no tenga una financiación por debajo de la media de España, que es lo que tiene en este momento"; así como convertir en "realidad" el Corredor Mediterráneo para "hacer competitivas las mercancías del sur y del levante".

"Voy a seguir viniendo por la Comunitat Valenciana, una parte fundamental de mi país. Os pido confianza para poder cumplir, para cumplir la palabra dada, para dar explicaciones cuando no podamos hacer lo que pretendíamos y explicar que es posible llegar a una senda que nunca debimos abandonar, de Constitución, Estado, de grandes acuerdos, pactos y de mirar hacia adelante", ha sostenido.

El momento de España

Por su parte, Mazón ha reivindicado estos "compromisos" de Feijóo con los alicantinos y con la autonomía valenciana. "Es el momento de España, de Alicante y de la Comunitat Valenciana", ha aseverado.

En concreto, Mazón ha resaltado el "compromiso en firme" de Feijóo con la provincia de Alicante, "con el agua, la financiación, el Corredor Mediterráneo, las infraestructuras y los Presupuestos Generales del Estado". "Se compromete con la provincia de Alicante, será un Gobierno serio, que necesita la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana. Nos conoce, nos quiere, se compromete con nosotros, no podemos pedir más", ha insistido.

El cambio ha venido para quedarse. @NunezFeijoo se ha volcado con la Comunitat Valenciana y es hora de devolverle ese apoyo. Viene un buen momento para la provincia de Alicante y para toda la Comunitat Valenciana. #EsElMomento pic.twitter.com/4gYCYs948t

— Carlos Mazón (@CarlosMazon40) July 12, 2023

"Te has volcado con nosotros, el cambio en la Comunitat Valenciana se produce, no solo por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que devolverte el apoyo. Aquí nos tienes para llevarte a la Moncloa, a todos", ha subrayado.

Asimismo, Mazón ha defendido que Feijóo es "el único que habla de lo que le interesa a los españoles: de la cesta de la compra, de la gente que no llega a fin de mes, de rebajar impuestos a rentas medias y bajas, de sanidad, de educación".

Por otra parte, Mazón, hasta este miércoles presidente de la Diputación de Alicante, ha resaltado que esta institución provincial y su futuro presidente, el 'popular' Toni Pérez, tendrá algo que él no ha tenido en estos cuatro años. "Va a tener un presidente de la Generalitat a su lado y un presidente del Gobierno que está a su lado. Vienen buenos tiempos para la provincia de Alicante, si hacemos bien las cosas", ha destacado.

"Solos no podemos. Necesitamos el impulso que nos merecemos, el que nos ofrece el que está sentado en primera fila -en referencia a Feijóo-. Que nos conoce, se compromete, nos mira a los ojos. Es un orgullo dejarnos la piel no solo por ti, sino por lo que vas a hacer por los españoles", ha concluido.

Recortes ideológicos

Al mitin también han asistido la 'número 1' del PP por Alicante al Congreso, Macarena Montesinos; el cabeza de lista por Valencia, Esteban González Pons; el presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez; y el alcalde de Alicante, entre otros.

Por su lado, Montesinos ha acusado al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de "utilizar los presupuestos para premiar o castigar" y ha criticado la "falta de infraestructuras" en la provincia de Alicante, como la variante de Torrellano, el tercer carril de la A31 o el Corredor Mediterráneo.

"Además, nos ha castigado con recortes ideológicos del trasvase Tajo-Segura. No se ha atendido a criterios científicos y técnicos; y del agua dependen más de 100.000 familias de la provincia de Alicante", ha criticado, al tiempo que ha lamentado los "150 hectómetros cúbicos recortados durante el Gobierno de Sánchez"

"Es el momento del cambio, el cambio que ya conocemos en la Comunitat Valenciana. Gracias a Mazón, la Comunitat volverá a ocupar el sitio que le corresponde en el conjunto de España. El cambio culminará el 23 de julio cuando Feijóo sea presidente de todos los españoles", ha aseverado.

A pesar del sofocante calor, los asistentes se han mostrado ilusionados y comprometidos con la causa del Partido Popular, destacando el firme compromiso del partido con la provincia de Alicante y su desarrollo económico, social y cultural. Los mensajes pronunciados por Feijóo y Mazón han despertado la esperanza y la confianza en un futuro próspero para la región y el país.

Sin embargo, el mitin no estuvo exento de sorpresas. Al inicio del evento, se produjo un inesperado apagón que sumió al auditorio en la oscuridad durante unos minutos. A pesar de este contratiempo técnico, el ánimo de los asistentes no se vio afectado y se mantuvo la energía y la euforia en el recinto.

Además, se ha resaltado por sus compañeros de partido la reciente victoria de Alberto Núñez Feijóo en el debate cara a cara con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Feijóo aumentó su habilidad y experiencia política al debatir sobre temas de importancia nacional, enfatizando la necesidad de un gobierno estable y responsable que trabaje en beneficio de todos los españoles.

El mitin del Partido Popular en Alicante ha dejado una profunda huella en los corazones de los asistentes, fortaleciendo el respaldo hacia el partido y su liderazgo. La multitudinaria afluencia y el ambiente festivo reflejan el entusiasmo y la confianza en el futuro que se ha generado en la provincia de Alicante gracias a la labor del Partido Popular y sus líderes.

Con este acto, el Partido Popular ha reafirmado su compromiso con los ciudadanos y ha transmitido un mensaje de ilusión y optimismo de cara a los retos que afronta España en los próximos años.