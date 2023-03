Adam Anders y Antonio Banderas ruedan una producción internacional en Alicante

‘Road to Bethlehem’ es el título de la producción cinematográfica internacional que se rodará en el Castillo Santa Bárbara. Adam Anders debuta como director, el sueco, quien ha vendido más de 100 millones de álbumes en los últimos años, es una de las personas más solicitadas para proyectos de televisión basadas en la música.

Entre el reparto se encuentran estrellas mundiales de la gran pantalla como Antonio Banderas, Fiona Palomo o Milo Manheim. El rodaje se llevará a cabo en el Castillo Santa Bárbara y permanecerá cerrada al público desde el domingo 26 de marzo a las 14:00h, hasta el sábado día 4. Reabrirá con el nuevo horario de temporada media, es decir, de 10 :00h a 20:00h.

El director sueco, con cuatro nominaciones a los Premios Grammys, hace alarde del ‘amor’ que tiene a esta zona de España en sus redes sociales:

I’m so excited and proud to finally announce this project!!! My feature directorial debut! I am knee deep in it on the south coast of Spain, but loving every minute!! Can’t wait for everyone to see and hear what we are cooking up -> https://t.co/UY7xwdnzam pic.twitter.com/LA5lY70GJq