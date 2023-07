Descubre las mejores playas para perros en Andalucía

¿Te gustaría disfrutar de unas vacaciones con tu perro en las mejores playas de Andalucía? Si la respuesta es sí, en este artículo de ESdiario te contamos playas para perros en Andalucía.

Las playas que sí permiten la presencia de perros, generalmente se encuentran debidamente señalizadas para evitar confusiones. Sin embargo, en aquellas playas donde no está permitido llevar a las mascotas, es posible que puedas enfrentar problemas o que alguien te llame la atención por infringir la normativa.

Es importante destacar que la situación varía dependiendo de la localidad y la regulación específica de cada lugar. Por lo tanto, es recomendable informarse adecuadamente antes de llevar a tu perro a una playa para evitar incumplir las normas establecidas.

¿Por qué a los perros les gusta tanto el agua?

A diferencia de los gatos, a la mayoría de los perros muestran gran entusiasmo al ver agua, ya sea una fuente, un charco, el mar o un río.

Esta atracción hacia el agua no es sorprendente, especialmente cuando hace calor. De hecho, existen razas caninas específicas conocidas como "acuáticas", como el American Water Spaniel y el Irish Water Spaniel, cuyo amor por el agua es tan profundo que incluso llevan en su nombre una referencia a esta característica distintiva.

Aunque hay algunas razas que no tienen una afinidad natural con el agua, como el Bulldog, esto se debe principalmente a su estructura corporal, ya que su cuerpo ancho y patas cortas pueden dificultarles nadar con destreza. Sin embargo, esto no significa que no puedan disfrutar del agua y divertirse en ella.

La natación es un ejercicio altamente beneficioso para nuestros amigos de cuatro patas, ya que fortalece su sistema cardiovascular y pulmonar, ejercitando todos sus músculos sin sobrecargar las articulaciones de la cadera y la espalda.

Si bien a los perros les gusta nadar sin estar atados a collares, arneses o correas, cuando se encuentran en lugares públicos, es aconsejable mantenerlos bajo control y utilizar estos dispositivos de seguridad. De esta manera, podemos garantizar su seguridad y evitar molestar a otras personas que también disfrutan del espacio compartido.

Playas para perros en Andalucía

Descubre cuáles son las playas para perros en Andalucía, las provincias que más opciones ofrecen son Málaga y Cádiz y Huelva, pero también tienes alguna playa en Almería y Granada.

Playas que admiten perros en Almería

Playa de la Rana: en el 2016 se inauguró como playa canina debido a que sus aguas no son aptas para el baño de personas. Tampoco recomendamos que dejéis a los perros meterse en el agua, pero sí que pueden ir a correr y a pasar el rato.

Playas que admiten perros en Málaga

Playa el Pinillo en Marbella : Está en las afueras de la ciudad y se inauguró el pasado año junto a la de Ventura de Mar. Tiene una extensión de 1.5 km de roca y piedras , algo que la hace menos apetecible que las playas de arena. Es por esto que se ha habilitado como una zona dog friendly, podrás visitarla con tu perro.

Playa canina de Torrox. Una play inaugurada, en julio del 2018 de julio que ha traído a muchos vecinos y visitantes de la zona. Es una playa pequeña de piedras con unos 300 metros de superficie. Está junto a la desembocadura del río Torrox y el faro. El acceso es fácil, al ser la desembocadura de un río las aguas no son aptas para el baño, pero podrás tomar el sol y que tu mascota corra libremente por la playa.

Playa canina de Fuengirola, se trata de una playa con arena oscura. Ubicada junto al Peñón del Cura y dominada por el Castillo Sohail, pese a no tener la aprobación de la Junta de Andalucía como playa canina, Fuengirola mantiene este uso.

Playa canina Benalcán, Benalmádena (Málaga), un espacio destinado para que los perros puedan disfrutar con sus dueños.

Playa canina Benalcán, Benalmádena (Málaga), un espacio destinado para que los perros puedan disfrutar con sus dueños. Esta playa cuenta con diversas comodidades, incluyendo papeleras, una ducha y un bebedero específicamente diseñado para perros. Además, en sus cercanías, se pueden encontrar restaurantes y una zona de aparcamiento.

Una ventaja destacable de la playa canina Benalcán es que no tiene restricciones horarias a lo largo del año, lo que permite el acceso con perros en cualquier momento. Además, esta playa se caracteriza por ser la más natural y poco intervenida por el ser humano en Benalmádena. Con una extensión de aproximadamente 600 metros de longitud y 15 metros de anchura, suele tener una ocupación moderada, lo que la convierte en un lugar tranquilo para disfrutar con nuestras mascotas.

Playa Ventura del mar en Marbella.Se inauguró el verano pasado, cuenta con 250 m2 delimitados para evitar problemas de convivencia con otros bañistas. Estará abierta mientras dure el Plan de playas, el pasado año se alargó hasta octubre.

Playa del Castillo: si tuviésemos que escoger una sola playa para perros en Málaga, sería esta. Es ideal para pasar las vacaciones con el perro ya que se sitúa junto al Castillo, de ahí su nombre. ¿Su ubicación exacta? Fuengirola, lugar de vacaciones.

Playa de Arroyo Totalán: a pesar de ser una playa pequeña ya ha recibido muchísimas quejas. Los usuarios protestan por la falta de limpieza que siempre ha tenido esta pequeña playa, ya que puede ser un foco de infecciones para los canes. Aún no sabemos si este año ha mejorado, pero esperemos que sí.

Playa de Piedra Paloma: es el relevo de la playa canina de Torre de Sal, que fue cerrada a los perros en el año 2015. Es una pequeña playa de arena, por lo que está muy bien para pasar el día con los peludos.

Playa Canina de Torre del Mar: se habilitó en el año 2016, es decir, el pasado año, y desde entonces ha tenido una muy buena acogida ya que, además de tener una arena fina, cuenta con una zona de juego para los perros. ¿Qué más se puede pedir?

Playas que admiten perros en Huelva

Playa El Espigón: tampoco se puede disfrutar de la playa entera en Huelva, pero sí que hay una amplia zona habilitada para los perros.

Playa de Isla Cristina. Fue habilitada para perros en 2018, Es una zona de protección ecológica al encontrarse en las Marismas de Isla Cristina. Tiene unos 800 metros de extensión de arena fina.

Playas que admiten perros en Cádiz

Zona canina en la Playa de Camposoto: en la provincia de Cádiz solo podrás ir con el perro a la playa en San Fernando, concretamente a la Playa de Camposoto. Eso sí, no toda la playa es apta para los canes, sino que se ha habilitado una zona para que campen libremente.

Playa El Palmar, en Vejer, en la zona de El Bosquecillo. Recientemente inaugurada, muy cerca de la localidad de Conil. Se trata de una extensa playa de 8 kilómetros donde se ha acotado una zona accesible para perros.

, en la zona de El Bosquecillo. Recientemente inaugurada, muy cerca de la localidad de Conil. Se trata de una extensa playa de 8 kilómetros donde se ha acotado una zona accesible para perros. La playa es de arena fina, perfecta para pasear o para que los perros jueguen. Se accede por la carretera A-2233, la que comunica Barbate y Conil de la Frontera. Durante la temporada de playas dispone de socorristas y servicio de limpieza. Además tiene duchas con pasarelas y bastantes papeleras.La playa de Palmar cuenta con la bandera Q, que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española, que certifica los buenos servicios de una playa y su respeto por el medioambiente.

Playas que admiten perros en Granada

Playa El Cable: esta playa se encuentra en Motril y es una pequeña playa que está situada al comienzo de una playa no apta para perros, la Playa Poniente. Es una playa ideal al estar formada por arena y por piedras muy finas. La recomendamos.

Como ves, hay muchas opciones para disfrutar de unas vacaciones con tu perro en las playas de Andalucía. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.