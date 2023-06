Bendodo culpa a Sánchez de cargarse la Expo en Málaga y Espadas sale al rescate

El presidente del Gobierno no se desplazó a París para mostrar su apoyo a la candidatura de la Costa del Sol y se lleva un duro rapapolvos del PP, al que constesta su 'escudero' andaluz.

La guerra está servida entre el Partido Popular y el Gobierno de Pedro Sánchez, esta vez, a cuenta de la derrota de Málaga para ser sede de la Expo 2027. El coordinador general del PP y número uno de la lista al Congreso por la provincia de Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado que Pedro Sánchez no se ha comprometido con la candidatura de la capital de la Costa del Sol y "ha preferido seguir llevando a Málaga con el freno de mano puesto".

Bendodo pone en evidencia que "la ilusión, compromiso y profesionalidad de la candidatura que encabezaban Juanma Moreno, el presidente de la Diputación y el alcalde de Málaga no es el mismo que veíamos en los rostros de los miembros del Gobierno de España". El 'popular' va más allá al asegurar que Pedro Sánchez se mantuvo con la "boca pequeña" y "sin ilusión" respecto a la candidatura de Málaga a la Expo: "No podía permitir otra victoria de Málaga", ha añadido.

Una actitud del presidente que han comparado con la del primer ministro de Serbia, cuya capital, Belgrado, acogerá la Expo. Al respecto Bendodo afirma que el máximo dirigente de este país llevaba una semana en París trabajando por la candidatura; "Sánchez ni fue. Aquí sí que le hubiéramos permitido que hubiera cogido el Falcon", ha apuntado, añadiendo que "los socialistas nos miran de reojo a Málaga. No nos quieren. No nos quieren porque gobierna el PP".

Desde la dirección del PP achacan esta desidia con Málaga no sólo en el tema de la Expo sino en muchos otros, como en materia de costas donde todo son retrasos, y critican que el único interés de Sánchez con la ciudad ha sido electoral, aterrizando en ella para dar "un mitin de vez en cuando".

Espadas saca la cara por su 'jefe'

Cada vez que aparece una crítica contra Sánchez, su 'fiel escudero' Juan Espadas, secretario general de los socialistas andaluces, sale al quite y ha pedido al coordinador general del PP que rectifique y ha expresado que "a todos nos duele que la candidatura de Málaga no fuera elegida", pero se pregunta si la acusación del 'popular' "no es incitar a la crispación y al odio hacia una persona haciéndola culpable de forma falsa de unos hechos ante los malagueños".

A todos nos duele que la candidatura de Málaga no fuera elegida, pero:



¿Esto no es incitar a la crispación y al odio hacia una persona haciéndola culpable de forma falsa de unos hechos ante los malagueños?



¿Y además fomentando el agravio con otros territorios de España?



¿Y… https://t.co/RjnssZkt7B — Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) June 25, 2023

Así, el secretario general del PSOE-A se ha preguntado si el número tres del PP nacional "va a rectificar o a disculparse" y si el presidente de la Junta de Andalucía, el también 'popular' Juanma Moreno, que sí estuvo presente en París en la designación de la sede a la Expo 2027, "tiene algo que decir" al respecto.