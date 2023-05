El youtuber más 'odioso' la lía, ahora, en el estadio del Villareal

Borja escalona, uno de los youtubers más polémicos de internet, ha intentado colarse en el estadio de la Cerámica y casi se lía a tortas con los operarios que trabajan en las obras del campo

Borja Escalona, youtuber que ha estado involucrado en una larga lista de polémicas y ha sido varias veces 'cancelado' en internet, ha vuelto a las andadas tras intentar colarse en el estadio del Villareal. Como ya hiciera hace un tiempo en Mestalla, Escalona, teniendo más cara que espalda, da una vuelta por los alrededores del estadio buscando un hueco por el que colarse totalmente gratis. Sin embargo, y para su desgracia, un operario que trabajaba en las obras del campo le pilló y la 'gracieta' casi acaba en desgracia.



El youtuber, mientras buscaba por dónde colarse, iba soltando alguna que otra falta del respeto hacia el estadio, al que catalogó de "supositorio grande", y el barrio donde se ubica: "El estadio está en mitad de la nada, en medio de unos 'portalejos' así como de un barrio de pobres", espetaba el youtuber durante su directo.



La aventura no acabó aquí, mientras Escalona hablaba con unos trabajadores del club en la puerta principal, una pareja, desde un coche, le gritó, en tono de broma, "calvo de mierda", a lo que este, ni corto, ni perezoso, como ya viene siendo habitual en sus vídeos, invitó al hombre a bajar del coche y decírselo a la cara. "Qué lástima que te hayan faltado huevos a tí, ya la longaniza esa que llevabas al lado", contestaba el 'influencer' en su directo.





Por último, la polémica llegó cuando el youtuber fue expulsado de la zona por uno de los obreros que estaba trabajando en los aledaños del campo, no de muy buenas maneras, a lo que este, con tono chulesco, respondió: "Si me vuelve a faltar al respeto lo mismo le meto el casco por el culo. Si me falta al respeto tendremos un problema físico, gorila. No sé qué se piensa para hablarme a mí así, pero lo mismo se lleva un bofetón".