El PSOE hace a un independentista alcalde de Cabanes para que no sea el PP

Pese a tener sólo 2 concejales, David Casanova es el nuevo primer edil con los votos socialistas: defensor de la independencia de los ‘paisos catalans’, de las esteladas o de Bildu

Cabanes tiene nuevo alcalde de Compromís desde el pasado junio, David Casanova. Pese a tener sólo dos concejales y el 18% de los votos, el nacionalista accedió a la alcaldía gracias al apoyo de los ediles del PSOE para evitar que gobernara el PP, el ganador con 5 concejales y el 41,7% de los votos.

Pero David Casanova no es un miembro de Compromís más, sino que ha destacado por su apoyo ferviente a la causa independentista catalana y colabora con entidades en favor de los ‘paisos catalans’, asunto que no ha importado al PSOE para darle el bastón de mando de la alcaldía y que no lo tenga el PP.

Precisamente, ESdiarioCV informaba hace unos meses como David Casanova, entonces concejal de Compromís, se desplazaba hasta Barcelona y presidía la manifestación independentista de la Diada de Cataluña con la pancarta de Òmnium, una de las entidades organizadoras de las manifestaciones independentistas y clave en el procés separatista.

El nuevo alcalde de Cabanes no se cortaba ni un pelo en posar con banderas esteladas junto a sus compañeros de excursión independentista a Barcelona. David Casanova la verdad es que no engaña a nadie, hace gala del independentismo catalán en sus redes sociales y hasta comparte mensajes de Bildu.

La cuestión es que David Casanova ha acabado de alcalde por obra y gracia del PSOE pese a ser la tercera fuerza en el municipio e incluso no tener el respaldo de la asamblea local de Compromís para esta decisión, que no avaló el pacto con los socialistas, a los que su carácter independentista les ha dado igual con tal de que no gobierne el PP.