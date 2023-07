El ex ministro Illa insulta a Burriana por cortar el grifo al catalanismo

El nuevo concejal de Cultura ha cancelado las suscripciones a revistas catalanistas e independentistas que costaba 12.000 euros y el líder del PSC se revuelve: “sois energúmenos”

¿Qué le importa al ex ministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa, lo que hagan en el Ayuntamiento de Burriana? Pues al parecer, cosas de la política y de catalanes que no saben de geografía, la última decisión del consistorio castellonense ha provocado que el socialista catalán salga y todo a faltarles el respeto con calificativos como “energúmenos”, como si tuviera alguna decisión o competencia en el tema.

Lo que ha hecho sacar de sus casillas a Salvador Illa es la decisión del nuevo concejal de Cultura de Burriana, Jesús Albiol, de Vox, de anular la suscripción del consistorio a varias revistas catalanistas y separatistas como la famosa El Temps, Enderrock y Llengua Nacional.

El concejal explicaba que "el Ayuntamiento de Burriana no seguirá promoviendo el separatismo catalán con el dinero de los burrianenses. No somos catalanes de segunda, somos valencianos y españoles de primera" y que "esta propaganda pancatalanista nos ha costado de momento 11.626 euros a todos los burrianenses”.

Salvador Illa, que se pensará que Burriana es un pueblo de Cataluña, ha salido a exigir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautorizar al concejal de Cultura, al que ha tachado de "energúmeno" y que “dé órdenes para revertir esta situación -es decir, que se siga pagando a revistas catalanistas- en Burriana, donde PP tiene la alcaldía”.