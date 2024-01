Rafael Albert: “Magic World será el revulsivo que Oropesa necesita”

El exalcalde de la localidad costera entre del 2003 al 2019 y actual concejal de Turismo habla sobre el impacto que puede llegar a tener la reforma del complejo en el municipio.

Rafael Albert, actual concejal de Turismo y alcalde de Oropesa del Mar entre 2003 y 2019, época del 'boom' turístico de Marina d'Or que puso el nombre de Oropesa en los grandes escaparates internacionales, regresa a Fitur, tras cuatro años en la oposición, el año en el que se presenta, precisamente en Fitur, un nuevo comienzo para uno de los complejos turísticos más importantes de la Comunitat Valenciana y España. Albert, que en la actualidad es la mano derecha de la alcaldesa, Araceli de Moya, nos cuenta cuáles son sus impresiones tras regresar a Feria Internacional del Turismo y cómo afrontan, desde el consistorio, la llegada de Magic World, el 'nuevo' Marina d'Or.

- ¿Cuáles han sido las impresiones de estas jornadas aquí en Fitur?



Muy positivas, yo creo que este año va a ser un año con más afluencia de público. Más que nunca. Yo recuerdo cuando venía, durante mis 20 años como alcalde de Oropesa y estos últimos años, como he estado en la oposición, no he podido venir, pero he vuelto y la verdad que veo una afluencia de público que nunca antes había visto y eso demuestra que va a ser un año turístico muy importante y más para nosotros, para Oropesa, que somos un pueblo eminentemente turístico. El 99% de nuestros vecinos vive directa o indirectamente del turismo y esta feria es muy importante para nosotros.

Como vicealcalde y concejal de turismo voy a ir a todas las ferias nacionales e internacionales, como iba antes cuando era alcalde, para promocionar el municipio y para que pueda venir más visitantes. Nuestro principal objetivo aquí, y en otras muchas ferias, es desestacionalizar el turismo y para eso el ‘nuevo’ Marina d’Or puede ser clave. Los nuevos propietarios de Magic World – así se llamará el nuevo complejo – tiene como objetivo atraer a turistas internacionales aprovechando que allí el curso escolar es diferente y tienes más parones vacacionales.

- Sobre esto último, ¿cómo puede influir en la desestacionalización la reforma de Marina d’Or y el objetivo de atraer un turismo familiar internacional?



Mira, yo tengo amigos franceses, y a su vez, también he ido a muchas ferias en el extranjero, Londres, Berlín… y cuando hablas de curso escolar, ellos tienen organizado que cada cierto tiempo hace un parón semanal para descansar. Eso, aquí en España, no lo tenemos, tenemos la Semana Santa, verano y se ha acabado. Que los nuevos gestores tengan puestas sus miras en atraer a estas familias extranjeras puede ser clave para que Oropesa logre su objetivo turístico. Y si se dirigen a los mayores, jubilados como yo, que también tenemos mucho tiempo libre, también será muy positivo.

- Durante Fitur, además de presentar vuestra oferta turística para este año, los ayuntamientos también aprovecháis la presencia de empresas del sector y promotores para mejorar en diferentes aspectos. Le quería preguntar ¿Sobre qué ha podido hablar con estas empresas y cuál es vuestro principal interés?

Queremos conocer y coger referencias de empresas que nos ayuden, sobre todo, en temas de digitalización y mejora de nuestra web de turismo para poder así promocionar mejor la localidad. Hace poco he tenido una reunión con los técnicos del ayuntamiento y una empresa que nos estaba sacando los defectos a nuestra web. En definitiva, aunar esfuerzo para ver si entre todos podemos situar a Oropesa en el puesto que se merece.

- ¿Cuáles son las expectativas de cara a este 2024?



Muy buenas, creo que los datos serán excepcionales. Ya lo vimos el año pasado, que aumentó un poco. Y este año, con la reforma de Marina d’Or, porque el año pasado, la verdad, el complejo estuvo muy apagado, puede hacer que se superen todas las expectativas.



Marina d’Or ha sido un complejo muy potente que nos ha otorgado reconocimiento internacional. Yo, como alcalde de la localidad durante el ‘boom’ del complejo, he ido a ferias internacionales, como la de Berlín y el marketing internacional de Marina d’Or era tal que los extranjeros pensaban que Oropesa estaba en Marina d’Or. Hicieron tanta publicidad... Como alcalde durante 20 años he estado inaugurando la oficina de Marina d’Or en Pekín, Londres, París… todos conocían Marina d’Or, no conocían Oropesa.

- ¿Y cuál cree que fueron los motivos de su ‘decadencia’?



El fin del ‘boom’ inmobiliario. Su antiguo promotor también se dedicaba a la venta de apartamentos y cuando la burbuja inmobiliaria estalló y dejó de invertir tanto en los parques y los hoteles que, al fin y al cabo, eran para darle vida a todo lo otro.



Había gente que, en su época, cuando se acercaban al stand de Marina d’Or, les invitaban a un apartamento un fin de semana, todo pagado, el hotel también, y el 30% de los que iban acababan comprándose el apartamento. Lo tenían muy bien montado. Con el fin del ‘boom’ urbanístico esto se acabó y el complejo se quedó un poco de lado.

- Por lo tanto, ¿tenéis muchas expectativas en lo que en lo que se presenta esta tarde – el día de la realización de la entrevista Magic World, el ‘nuevo’ Marina d’Or - y lo que pueda venir?



Muchas, estaba un grupo de inversores que no invertía. Ahora, sí, los nuevos inversores vienen con la intención de, precisamente eso, invertir. Este será el revulsivo que le hace falta a Oropesa.