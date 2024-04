Detecten una web fraudulenta que cobra per aconseguir cites per a les ITV

La web falsa ja ha sigut denunciada davant les autoritats competents i s’estan prenent les mesures oportunes contra qui està darrere d’esta

La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme alerta la ciutadania sobre l’existència d’una web fraudulenta (https://sitval.net/) que suplanta la de les ITV. Esta web, fent-se passar per la legítima, ha estat cobrant als usuaris per aconseguir cites falses per a les inspeccions en totes les estacions de la Comunitat Valenciana. Esta web ja ha sigut denunciada davant les autoritats competents i s’estan prenent les mesures oportunes contra qui està darrere d’esta.

Des de la web oficial de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles, SA (https://sitval.com/#/cita_previa) els usuaris poden reservar cita en l’estació d’ITV que vulguen i sense necessitat de fer cap abonament. És un servici gratuït. L’abonament de les taxes de la inspecció es realitza de manera presencial en cada estació.

No obstant això, des de fa aproximadament un mes, opera una web amb l’esmentat domini en la qual, previ pagament de 20 o 29 euros en funció de la urgència, s’assegura una cita i fins i tot “descomptes de fins al 40 %”. Es tracta d’una web fraudulenta que res té a veure amb el servici públic i que ja ha aconseguit els diners de diverses persones.

De fet, les alarmes van saltar quan en el formulari de contacte amb Sitval es van començar rebre queixes de ciutadans que havien pagat i que en presentar-se en l’estació sol·licitada descobrien que no tenien cita i que havien sigut presumptament estafats.

També es va rebre un avís de l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) en el qual s’haurien registrat nombroses queixes per frau que assenyalaven la web falsa de Sitval. De fet, des de l’INCIBE s’ha sol·licitat que es done baixa el domini ‘Sitval.net’ i que es tanque la web, fins al moment, sense èxit.

Com s’ha denunciat davant les autoritats policials, la web que es fa passar per Sitval i que cobra en el seu nom és propietat de l’empresa Innovatech Holding Llc amb seu a l’estat de Delaware dels Estats Units. Cal aclarir que en este estat es pot crear una empresa per pocs diners i sense necessitat de posar un peu al país.

Des de la Generalitat s’ha identificat com a apoderat d’esta empresa, de la mateixa a Espanya i també de l’empresa que ha fet la web (Camaleón Innova) un suposat ciutadà de Castelló. Des de Sitval s’ignora qui és o qui són els beneficiaris dels pagaments que estan fent els usuaris per cites falses. Tampoc s’entén per què emet comunicats i oferix informació en nom del servici públic augmentant d’esta manera la confusió dels afectats.

Convé recordar que el Codi Penal espanyol castiga els delictes contra la propietat industrial amb penes de presó i/o multa a aquells que imiten una marca o logotip registrat d’un producte o servici amb la finalitat d’obtindre un benefici econòmic en perjuí del titular d’eixa marca.