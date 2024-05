CLM y Extremadura se unen para exigir la finalización del tren Lisboa-Madrid

Se esperaba que fuera una realidad en 2030 pero su finalización volvió a demorarse. Se trata de una realidad que se lleva esperando 20 años y supondría un impulso clave para ambas regiones.

Este lunes se han reunido representantes políticos y sociales de Madrid, Extremadura y Castilla La-Mancha en el VIII Foro del Corredor Sudoeste Ibérico para volver a pedir la finalización del proyecto ferroviario que uniría la capital de España con Lisboa. Se trata de una idea que comenzó a fraguarse hace cerca de 20 años y que ha ido sufriendo, por diferentes motivos, retraso tras retraso. Un plan que supondría un impulso clave e importante tanto para Madrid como para las otras dos regiones mencionadas por las que también transcurre este denominado Corredor Sudoeste Ibérico.

Entre las diferentes personalidades hay que destacar la presencia de la presidenta extremeña María Guardiola, que califica de inadmisible que todavía no exista esta conexión que solo supondría beneficios para los implicados: “No es una mera conexión, sino también una gran transformación en la conectividad entre los dos países con gran impacto económico y social”. Su reivindicación -y la de los presentes en este acto- es que la obra esté finalizada para 2030 y no para 2035, tal y como ha expresado el Comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz. Son cerca de 20 años desde que se iniciara el proyecto y los implicados apuntan que no puede haber más retrasos.

La presidenta de Extremadura llegando al VIII Foro del Corredor Sudoeste Ibérico (FOTO: Víctor Torres)

Como representante del Gobierno castellano-manchego estuvo Nacho Hernando, consejero de Fomento, que en las últimas horas ha recibido las críticas por parte del Partido Popular de la región. Concretamente ha sido su presidente, Paco Núñez, el que ha afirmado que Hernando solo acudió para "pelotear al comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico".

Tampoco se olvidó de un Emiliano García-Page ausente en el evento. Para el líder de los populares en CLM, esto es una señal clara de lo que le importa los castellano-manchegos al presidente de la Comunidad, al no apoyar un asunto "estratégico" para Castilla-La Mancha y "clave" para su desarrollo futuro.

Lamento que Page, una vez más, no esté cuando su tierra le necesita.



🤝🏼🚆 Es una reivindicación imperiosa en Castilla-La Mancha que haya una verdadera conexión Madrid-Lisboa y que la provincia de Toledo esté conectada en este Eje. pic.twitter.com/hjs27plbHa — Paco Núñez (@paconunez_) May 6, 2024

Y es que dos grandes ciudades de la provincia de Toledo, como son la propia capital y Talavera de la Reina, se beneficiarían de una conexión que tiene la posibilidad de un “crecimiento económico enorme”. De hecho, ha vuelto a echar en cara a Page que todavía no se haya reunido con los alcaldes de ambas ciudades, Carlos Velázquez y José Julián Gregorio, para hablar de este asunto tan importante. Quizás aún le duele al líder de los socialistas en la región que las poblaciones más grandes de Toledo hayan pasado de ser gobernadas por el PSOE al PP.

Más de 32.000 entidades y particulares

Junto al Gobierno extremeño y castellano-manchego, el proyecto cuenta con el respaldo de las más de 32.000 entidades y particulares que han firmado el ‘Manifiesto al impulso del Corredor Sudoeste Ibérico’. Entre ellas, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), cuyo presidente Miguel Garrido se sumó a las quejas por estos continuos retrasos: “Hace siete meses estábamos en esta misma tribuna y había un compromiso de que esté lista la infraestructura en 2030. Y en siete meses no se ha avanzado, sino que nos hemos retrasado dos años”.