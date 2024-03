Artistas de Castilla y León en la Feria Arco 2024

La participación de dieciséis artistas de Castilla y León en ARCOmadrid 2024 destaca la presencia de esta región en la vanguardia artística internacional.

ARCOmadrid 2024 exhibe una amplia gama de medios artísticos y estilos con 205 galerías de 36 países. Más de la mitad de los expositores son internacionales. Castilla y León con 16 artistas destaca la creatividad de esta comunidad autónoma, tal como destaca el Diario de Segovia.

Este espectro diverso no solo celebra la creatividad sin límites, sino que también ofrece a los visitantes una experiencia enriquecedora y ecléctica.

La 43ª edición de ARCOmadrid

La prestigiosa Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España, abrió sus puertas el pasado miércoles 6 de marzo en el recinto ferial Ifema. Este evento, que se extenderá hasta el domingo 10 de marzo, congrega a 205 galerías de 36 países, destacándose como el epicentro del mercado del arte contemporáneo.

Este año, el mar Caribe se convierte en el proyecto central bajo el título 'La orilla, la marea, la corriente: un Caribe oceánico', comisariado por Carla Acevedo-Yates y Sara Hermann Morera.

Mar Caribe: Protagonista Indiscutible

El mar Caribe es el protagonista indiscutible en esta edición de ARCOmadrid. La orilla, la marea, la corriente: un Caribe oceánico' presenta las obras de 19 galerías, explorando las escenas artísticas de los territorios conectados por este vasto mar.

A su vez, la sección 'Opening', comisariada por Cristina Anglada y Yina Jiménez Suriel, exhibirá una selección de 15 galerías emergentes. Además, 'Nunca lo mismo. Arte latinoamericano', comisariada por José Esparza Chong Cuy y Manuela Moscoso, refuerza el lazo histórico entre ARCO y América Latina a través de una docena de galerías.

Dieciséis artistas de Castilla y León deslumbran en ARCO Feria Internacional de Arte Contemporáneo

El Programa General , es el eje central de la feria, con 171 galerías seleccionadas minuciosamente por el comité organizador. Entre ellas, la provincia de Valladolid destaca al ser la más representada con cuatro artistas en la feria.

Belén Rodriguez expone en Arco 2024

Belén Rodríguez, una de las artistas vallisoletanas, presenta 'Lluvia grande' en el expositor de Alarcón Criado y Juan Silió.

Mientras que en este último, Rodríguez exhibe varias piezas de 'I danced myself out of the womb', fusionándose con un bosque cántabro a través de obras evocativas como 'Vestido del bosque' y 'Todas las hojas de un arce bueno'.

En el expositor de Max Estrella, Eugenio Ampudia deslumbra con 'El final de toda una época', una serie de dibujos en papel realizados en 2022, que invitan a reconectar con la naturaleza. A su vez, Ampudia presenta su instalación cinética 'Somos aquello que dejamos de ser', concebida el pasado año para su exposición individual en el Palacio Quintanar.

Cartas de Desencanto y Ausencias Pictóricas

El espacio de ProjecteSD alberga 'Letters of Disappointment (Nº2)' de Dora García, una obra que profundiza en la historia y genealogía del pensamiento feminista.

Exponiendo siete cartas manuscritas copiadas por García, provenientes de autoras como Rosa Luxemburgo, Alejandra Pizarnik, Clara Zetkin, Audre Lorde, Nawal El Saadawi, Angela Davis y Gloria Anzaldúa, la obra busca despertar una nueva resistencia solidaria.

Por último, en el stand de Rosa Santos, tres piezas sin título de María Tinaut, creadas a partir de fundas de colchones antiguas, proponen "pintar sin pintura". Estas composiciones abstractas simbolizan la ausencia de un cuerpo adulto en cada obra, fusionando lo abstracto con lo corpóreo.

Representación triplicada: Burgos, León y Salamanca

Las provincias de Burgos, León y Salamanca se destacan en ARCO con tres representantes cada una. Alán Carrasco, Néstor Sanmiguel y Asunción Molinos Gordo representan a Burgos. Carrasco exhibe en ADN Galería 'Das Gefühl. In der Strafkolonie' y 'La determinación del ser humano puede vencer a la naturaleza', dos piezas que destacan por su originalidad y mensaje.

León, por su parte, cuenta con la presencia de María Luisa Fernández, Alberto García-Alix y Félix de la Concha. La escultura 'Cobarde temerario' de María Luisa Fernández, realizada en madera y óleo en 1989, se exhibe en Maisterravalbuena.

'Cobarde temerario' de María Luisa Fernández

Alberto García-Alix presenta sus fotografías en el expositor de la galería Albarrán Bourdais, mientras que Félix de la Concha expone sus obras de gran formato en el espacio de Fernández-Braso.

Salamanca brilla con Bene Bergado, Isabel Villar y Fernando Sinaga. Bergado presenta en primicia 'El gran viaje', una escultura en bronce, cristal y obsidiana, en el stand de Espacio Mínimo.

Isabel Villar, artista clave de la figuración pictórica, exhibe dos pequeños lienzos fechados en 1978 en el stand de la galería Fernández-Brasó.

Por último, Fernando Sinaga deslumbra con tres obras en Fernando Pradilla, destacando el díptico 'Le double monde (Picabia's serie)' de 2009.

Provincias en la Vanguardia: Palencia, Segovia y Zamora

Palencia, Segovia y Zamora, aunque con menor representación, no se quedan atrás en la vanguardia artística. Marina Núñez de Palencia presenta en el expositor de la galería barcelonesa Rocio SantaCruz piezas de su exposición 'Nada es tan profundo como la piel'.

'Nada es tan profundo como la piel' de Marina Nuñez

En el almacén privado de Marlborough, se muestran algunos trabajos de David Rodríguez Caballero. Esteban Vicente de Segovia exhibe su collage sobre cartulina 'Black, Yellow, Red, Gray' en la Galería Elvira González.

Por último, el zamorano Baltasar Lobo regresa a la feria con tres impactantes esculturas en el expositor de la Galería Leandro Navarro: 'Mère et enfant, La Ciotat, sur socle' (1947), 'Au soleil' (1982), y 'Esquisse pièce d'eau' (1970).

Mère et enfant, La Ciotat, sur socle' (1947) de Baltasar Lobo

En definitiva, la presencia de dieciséis artistas de Castilla y León en ARCOmadrid 2024 no solo destaca por la diversidad de propuestas y la calidad artística, sino también por la representación que estas provincias aportan al panorama del arte contemporáneo.

Desde paisajes interiores a obras que desafían la naturaleza, cada exposición revela la riqueza y la profundidad del talento artístico de la región.

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo se consolida una vez más como un escaparate de la creatividad, conectando territorios a través de la expresión artística y ofreciendo a los visitantes una experiencia única en el mundo del arte contemporáneo.

