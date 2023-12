Mañueco estalla contra Sánchez por ceder Pamplona a sus socios filoetarras

El pago del líder del PSOE a Bildu por su apoyo se materializa y el presidente de Castilla y León carga duramente contra el líder socialista por ello y se pregunta qué será lo siguiente.

Pedro Sánchez suma y sigue, pero no precisamente para bien ni para mejorar su imagen de político sin escrúpulos que pacta con quien sea simplemente para salirse con la suya. A su larga lista de decisiones que cumplen con esta premisa hay que añadir una más: la cesión a Bildu de la alcaldía de Pamplona como pago a los filoetarras por su apoyo en la investidura. Lo harán mediante una moción de censura contra la actual alcaldesa, Cristina Ibarrola de UPN, que ganó las elecciones pero sin mayoría absoluta.

Era un secreto a voces pero la noticia se confirmaba este miércoles y llenaba de indignación al principal partido de la oposición. El Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, salían a escena para criticar el movimiento de Sánchez. Un mensaje al que se ha unido el presidente de Castilla y León y también dirigente popular, Alfonso Fernández Mañueco. El máximo mandatario castellano leonés no está dudando en mostrar su rechazo a todas estas tropelías del actual presidente del Gobierno y así lo demuestra cada vez que puede.

Esta vez ha hecho lo propio con este pago en forma de alcaldía a Bildu en Pamplona y que ha hecho estallar al presidente de la Junta en su cuenta de X (antiguo Twitter).

Y es que para Mañueco se trata de otra muestra de las mentiras de Sánchez, que primero mintió escondiendo sus negociaciones y acuerdos con un prófugo de la justicia como Carles Puigdemont y ahora pone, según sus propias palabras, la alfombra roja a Bildu en la capital de Navarra. Allí su candidato, Joseba Asirón, que ha llamado a los presos de ETA presos políticos, arrebatará el bastón de mando a Ibarrola gracias al apoyo inestimable del PSOE navarro de María Chivite.

Es por ello que Mañueco recuerda que el mandatario socialista “repitió mil veces” que no pactaría con los abertzales. Aunque no sea noticia que Sánchez mienta, no por eso hay que dejarlo pasar y el presidente de Castilla y León se pregunta qué será lo siguiente. “Esto es lo que vale la palabra de Sánchez”, remata un enfadado Mañueco a través de su mensaje en esta red social.