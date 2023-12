Pavor en el PNV por la exhibición de fuerza de Bildu: "Las barbas de tu vecino"

Si algo ha demostrado en todo este tiempo el sanchismo es que sus socios acaban cobrándose sus facturas. ERC y Junts querían la amnistía y ya tienen su amnistía. Y Bildu exigía la alcaldía de Pamplona, y ya tiene su botín, el peaje y cobro por las dos abstenciones que han permitido la reelección de la socialista María Chivite como presidenta de Navarra.

Por eso, este miércoles el PSN se entregará en bandeja de plata a los batasunos la cabeza de la actual alcaldesa de Pamplona, de UPN, Cristina Ibarrola.

"Aquí nadie se fía de nadie, en esta agrupación de intereses variados no hay escrúpulo alguno", asegura a ESdiario un exdirigente del PNV preguntado por el terremoto político en la ciudad de los Sanfermines. Y repreguntado por la posibilidad de que esta alianza PSOE-Bildu se pueda repetir tras las inminentes elecciones vascas responde: "En el partido hay un nerviosismo como nunca antes".

Hace apenas unos días, el 27 de noviembre, el líder del PSE y candidato a lendakari Eneko Andueza declaró solemnemente en un desayuno informativo en Madrid que no gobernará con Bildu ni convertirá en lendakari a un candidato de Bildu, aunque fuera otro distinto a Arnaldo Otegi. Como efectivamente ha sucedido tras su relevo por el más blanco Peio Otxandiano.

El problema es que hace apenas unos meses, los socialistas navarros se negaron a apoyar la investidura del candidato de Bildu, Joseba Asiron, argumentando que a su partido le faltaba recorrido democrático.

Por eso en el PNV hay cierta sensación de vértigo ante la "creciente sensación" de que Pedro Sánchez tiene en su mente exportar su gobierno progresista al País Vasco con un tripartito PSE-Bildu-Sumar que cierre el paso al peneuvista Imanol Pradales al palacio de Ajuria Enea.

Esta foto de Sánchez con Bildu voló todas las líneas rojas de la historia del PSOE y abre un escenario nuevo en varios frentes.

El socialista Andueza -muy próximo y promocionado por el propio Sánchez- juega con la máxima ambiguedad sobre sus intenciones tras las elecciones que el cesante Urkullu convocará en primavera, previsiblemente.

"Vengo mucho tiempo diciendo que el PSE-EE no va a hacer lendakari a un candidato de Euskal Herria Bildu. Me ratifico en esa afirmación y es una afirmación que desde luego el PSE llevará hasta el final. Todo lo que supone tomar decisiones en relación al futuro de Euskadi, se toman en Euskadi y será el Partido Socialista de Euskadi quien las tome", ha subrayado este miércoles tras conocerse la moción de censura en la capital navarra.

Sin embargo, hace unos días fue mucho más ambiguo. "Mi aspiración es ganar las elecciones, tender la mano, tender puentes, construir un proyecto de país que verdaderamente sea un proyecto que se ajuste a las necesidades de la ciudadanía vasca y liderar ese gobierno. Todo lo que salga de ahí no me interesa de momento y probablemente de final tampoco".

Pero ese "de momento" y ese "probablemente" ha puesto en alerta a la cúpula del PNV que dirige Andoni Ortuzar ante el riesgo de que "se les quede cara de UPN".

Bildu y PNV se miran de reojo desde hace semanas y se pelean por sacar pecho de las cesiones logradas a Sánchez. Y las encuestan contribuyen a sumar de incertidumbres el escenario vasco.

Entre los peneuvistas se apela a sus pactos actuales con los socialistas que han repartido la mayor parte del poder -las tres diputaciones, las tres capitales y la mayoría de ayuntamientos entre ambos socios- para descartar un cambio de cromos. Pero también se recuerda la advertencia del propio Ortuzar de que Sánchez los ha utilizado todos estos años como un "kleenex".

El diputado del PP en el Congreso y ex de UPN, Carlos García Adanero, en declaraciones a ESdiario, recuerda no obstante que el PNV participa de la mocion "a traves de su marca blanca, Geroa Bai". "Ellos sabran lo que hacen, hace tiempo que forman parte ya de la banda de Sánchez"

