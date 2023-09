Bronchalo y la ex de Daniel Sancho dan un vuelco a todo lo contado hasta ahora

No hay día que no tengamos algún sobresalto relacionado con el asesinato en Tailandia del médico colombiano Edwin Arrieta. El joven chef español tiene nuevos motivos para la preocupación.

Daniel Sancho permanece recluido en la prisión provincial de Koh Samui. Casi dos meses después del asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta el caso lejos de perder interés proporciona novedades informativas casi a diario.

Ahora irrumpe en la actualidad la figura de la ex novia de Daniel, Laura, porque su entorno ha desmentido tajantemente la información, difundidas por algunas medios, que apuntaba a que ella y el hijo de Rodolfo Sancho se fueran a casar. Nada más lejos de la realidad, incluso no pensaba ni verse con el joven cocinero en Tailandia.

El entorno de Laura ha hablado con Informalia y en el citado medio han sido tajantes: "Puede que durante los más de cuatro años de relación ellos hablaran de compartir vivienda o casarse pero después de la ruptura, y fue Laura la que cortó, no se contemplaba ni remotamente semejante posibilidad", aseguran. "No podemos saber lo que tendría Daniel en su cabeza ni cuáles serían sus intenciones de futuro pero cuando él viajó a Tailandia ya no estaban juntos y mucho menos comprometidos", reiteran.

"Laura había dado por terminada la relación meses atrás", recalcan. "Otra cosa es que quedaran como amigos, se tuvieran cariño o, quién sabe, hubiera sido posible una reconciliación", explica el citado portal que también recogen el rotundo desmentido de que la ex novia de Daniel pretendiera "viajar a la isla para verle", como se ha contado en algunos medios o que su familia se lo prohibiera: "Ella es mayor de edad y puede viajar adonde desee; pero ni se planteó tal cosa".

Silvia Bronchalo y Daniel Sancho

Y también han transcendido datos sobre la vida de Daniel Sancho en la prisión gracias a una entrevista que TardeAR, el programa de Ana Rosa Quintana, ha realizado al director de la prisión provincial de Koh Samui, Watcharapong Boonla-or.

En este sentido, el jefe de la prisión tailandesa ha dicho que el hijo de Rodolfo Sancho y de Silvia Bronchalo, ahora enfrentados en una guerra de ex, se ha acostumbrado a sus nuevas rutinas: "Practica deporte y lee mucho. Como todos los presos en preventiva, está estudiando minuciosamente su caso para ayudar a su defensa. Pasa horas estudiando". Afirma, además, que pasa las horas tranquilo con una excepción: "Se estresa mucho con las visitas de su madre. Nos llama la atención porque se mostró muy tranquilo cuando vino su padre".

Unas declaraciones sorprendentes y que afectan directamente a la relación entre Daniel y Silvia Bronchalo, que lleva prácticamente un mes viviendo en la isla y visitando a diario, salvo los días en los que el padre de Sancho estuvo en Tailandia, a su hijo en la prisión en la que ahora reside a la espera del informe final que la policía tiene que remitir a la Fiscalía para que por fin se ponga fecha a la celebración del juicio por el asesinato de Arrieta.