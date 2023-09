Espeluznante y amenazador aviso de la policía tailandesa a Sancho y familia

El joven cocinero español permanece en la prisión donde espera el informe final que los investigadores tienen que pasar a Fiscalía. La vida no es cómoda y menos si el reo generara conflicto.

Desde el primer momento el aventurero y animalista Frank Cuesta se ha visto implicado, de manera indirecta y en ocasiones accidentalmente, con el asunto del asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta a manos de su amante, Daniel Sancho.

Aunque en alguna ocasión Cuesta se ha pronunciado duramente contra el joven cocinero, lo cierto es que en esta ocasión ha querido lanzar varios consejos para él, pero sobre todo para su familia, relacionados con la forma de afrontar su encarcelamiento en Tailandia.

El conocido presentador, a través de su canal de YouTube, ha dado algunos consejos y advertencias tanto al actor como a su ex pareja Silvia Bronchalo, que lleva viviendo tres semanas en aquel país del sudeste asiático. "No sé si servirá para algo pero de alguna manera me siento moralmente obligado a mandaros este mensaje", comienza Cuesta en su nuevo vídeo del Canal Santuario Libertad.

Frank Cuesta sabe de lo que habla

Frank Cuesta que reside desde hace 26 años en Tailandia, conoce bien cómo actúan la policía y la justicia tailandesas tras seis años de lucha para liberar a su ex mujer Yuyee y ha pasado por procesos judiciales muy duros, algo que ha provocado también comparaciones con el caso que este verano le ha provocado algún que otro rifirrafe, tal y como les contábamos en ESdiario.

"Entiendo perfectamente que estéis abrumados y que cometáis fallos. Estáis en un país muy diferente a cualquier país de Europa. Es una situación difícil y muy débil y os la pueden clavar por cualquier sitio".

Considera que la familia de Sancho se está “equivocando mucho” y "en muchísimos aspectos" y aunque no tenga nada que ver con el proceso al que se enfrenta Daniel, "hay unas bases que tendríais que saber". "Tenéis que entender que Tailandia es un país muy orgulloso, el único país del sudeste asiático que jamás ha sido una colonia de otro país. Es tradicional, el respeto por la autoridad es brutal", afirma.

Y lanza esta dura advertencia: "a nivel mediático se ha hecho mucho daño". Eran periodistas haciendo la misma pregunta a un policía que aunque no lo creáis, tiene más fuerza que un fiscal (...) Nunca os van a dar una mala contestación. Se van a reír y cuando un policía se ríe, es mejor temblar por dentro".

Además considera que "todo lo que sea mediático antes de un juicio va en detrimento de vuestra familia".

Y termina con otro consejo pero también con un serio aviso para la familia Sancho de cara al futuro: “Lo mejor es estar callado, tener un perfil bajo hasta que haya un juicio. Cuando este policía dice que tienen todas las pruebas para que sea condenado a muerte es que ese es el veredicto”.