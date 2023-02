Alicia Senovilla mete un hachazo demoledor a Belén Esteban y sale escaldada

Aunque hace más de 20 años que trabajaron juntas y ya no tienen relación, de vez en cuando, cíclicamente la presentadora y la colaboradora se enganchan en agrios rifirrafes mediáticos.

La otrora omnipresente Alicia Senovilla lleva ya tiempo en un segundo plano de titulares mediáticos pero ahora ha recuperado la atención de primera línea. ¿Y cómo lo ha hecho? Muy sencillo, arremetiendo contra Belén Esteban.

Algo que, por cierto, la princesa del pueblo no termina de entender muy bien. No comprende que hable de ella cuando su relación es "inexistente" desde hace dos décadas.

Aunque trabajaron juntas en su día, la relación entre ellas se rompió y ahora Senovilla ha hecho unas declaraciones que han molestado a Esteban al hilo de la grabación de una docuserie de Jesulín de Ubrique.

"Creo que Jesulín de Ubrique tiene muchas cosas que contar", dijo Alicia Senovilla ante las preguntas de la prensa en un photocall dejando caer una pulla a Belén Esteban: "Su voz se ha callado porque había alguien que hablaba más alto que él". Aunque no quiso dar el nombre para que no se le acuse de subirse "al carro" era evidente de quién estaba hablando. Más aún cuando hijo que "ella hace un mundo de nada y paso, no necesito nada de nadie para estar donde estoy".

Belén Esteban está deseando ver la docuserie de Jesulín de Ubrique

Dicho y hecho, desde el plató de Sálvame este lunes Belén señaló que está "súper contenta" de que su expareja haga una serie: "Estoy deseando verla".

Y ya que estaba contestó a la presentadora matizando que es ella la que "habla siempre". Aseguró que le da igual que la tache de desagradecida y recalcó que llevan 20 años sin tener relación. Amén de recordar que cuando trabajaba con Alicia Senovilla, estaba “encantada” de que ella hablara de Jesulín. Lo que no entiende es que esta situación se repita periódicamente cada año o cada dos años: "Es como la lotería de Navidad, cada año sale el premio".