Kiko Matamoros desenmascara a las "viejas" nuevas protegidas de Mediaset

El que fuera colaborador estrella de Telecinco responde en directo a los últimos comentarios de Carmen Borrego y no duda en sacar la artillería pesada contra las Campos.

La tensión entre la familia Campos y sus antiguos compañeros de programa en Telecinco no parece tener fin. En el inicio del sucedáneo que triunfó en Mediaset durante años, Ni que fuéramos Sálvame, que ahora dispara audiencias en Twitch, comenzó con Terelu y Carmen como protagonistas.

Al parecer, el equipo de colaboradores con María Patiño al frente, no se habrían puesto en contacto con los que fueran sus compañeros durante casi dos décadas para desearles suerte, algo que les ha sorprendido e incluso molestado.

Los trapos sucios siguen sumando audiencia

Con solo unos días en su nueva plataforma, la polémica se disparaba al comentar la reacción de las hermanas Campos al ser preguntadas por el estreno del nuevo formato, que no han querido posicionarse, respondiendo tajantes a los reporteros y alegando no saber nada sobre el proyecto que las ha excluido del universo Sálvame.

Kiko Matamoros responde tajante a Carmen Borrego y cuestiona su papel en 'Supervivientes' https://t.co/araVaku9Fg pic.twitter.com/GjbGwUmuAc — Nando E. Cepeda (@hernandoE_) May 17, 2024

La respuesta no ha tardado en llegar y el principal afectado ha sido Kiko Matamoros, que ha saltado tras ver el video en el que habla Carmen Borrego, cargando duramente contra y sacando viejos reproches en contra de las hijas de María Teresa Campos y su nieta, con la que, supuestamente, mantenía una relación excelente.

"Es que... El tono chulesco, no sé. Son compañeros de profesión que están trabajando y esta forma de producirte con ese desprecio, me parece impropio de alguien que trabaje en este medio. Muchas veces, cuando es otro, lo critica", ha comenzado el padre de Laura Matamoros, ante la atenta mirada de sus compañeros de mesa.

¡NUEVA NOTICIA DE TELESALSEO! 🌶️



Kiko Matamoros destroza sin piedad a Carmen Borrego en el nuevo ‘Sálvame’: ”Tienes un papo que te lo pisas” #ACTUALIDADhttps://t.co/3azoGs2hgT — TeleSalseo (@Telesalseo_) May 17, 2024

"Eres actualidad, lamentablemente porque tienes un problema familiar que no podemos desear a nadie. Pero, contribuyes a que no se produzca cualquier corriente de empatía que se pueda tener contigo, porque eres desagradable de ver y de escuchar. No sé de qué vas, con quién te crees que has empatado. Has hecho el ridículo en un reality desde que pusiste un pie en la playa hasta que te han evacuado. Sigues haciendo el ridículo en el plató y te declaras ganadora moral. Tienes un papo que os lo pisáis", ha afirmado sin miramientos.

Patiño, intentando calmar los ánimos, recordaba que Borrego tuvo un problema de salud, pero no ha convencido a Matamoros: "Lo que ha tenido en el reality es consecuencia de su personalidad y ha visto que ya no están mamá y su hermana cubriéndole, se ha visto sola y desubicada", ha zanjado el colaborador, sin dejar de ocultar su animadversión hacia la familia.