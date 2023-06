El tremendo portazo en las narices que la más famosa de Telecinco le dio a Piqué

Parece que el exfutbolista está perdiendo "facultades" a la hora de seducir a las celebritys... Y si no que le pregunten a la veterana colaboradora y presentadora de Mediaset, que le rechazó

Ya lo dijo en su día cuando un equipo de expertos comenzó a visitar el plató de Sálvame para preparar a sus colaboradores cuando cierre el programa y se marchen al paro. Belén Esteban dejó claro que puede hacer lo que se proponga y que más allá de la televisión y su trabajo como empresaria (con la gama de productos alimenticios Sabores de la Esteban) no se le caen los anillos por probar nuevas cosas. Vamos, que trabajo no le iba a faltar.

Y parece que no andaba desencaminada. Al menos así se desprende de lo que ella misma ha desvelado en el podcast Club 133, en el que aseguró que Gerard Piqué le hizo una propuesta para que asista a su programa de la Kings League que la princesa del pueblo terminó rechazando.

"Os voy a contar una cosa que no sabe nadie", reveló Belén Esteban tras encontrarse con Gerard Romero, el presidente de Jijantes, uno de los equipos más populares de la Kings League.

Belén Esteban siempre se ha confesado devota del Team Shakira

Según la versión de la colaboradora de Telecinco, "pasó una cosa que me hizo mucha ilusión. Gerard Romero le mandó mi foto a Piqué y quería que fuera al programa que hacen de fútbol. A mí no me habló directamente, se lo dijo a Gerard, pero me llamó la atención. Y digo yo: hay que ver, porque yo le he puesto fino, le he dado una caña con la separación de Shakira, yo lo siento, pero soy más de Shakira y las cosas como son".

Belén Esteban hablando en el podcast de Nil Ojeda sobre la Kings League, Gerard Romero, Piqué, Ibai y la Velada del año 3 #KingsLeague @KingsLeague @gerardromero @3gerardpique @IbaiLlanos pic.twitter.com/yvuygFgRvl — Pol (@polmarin06) May 31, 2023

Desde luego si alguien tiene razón en no entender nada es Belén Esteban. No en vano la relación entre Piqué y Sálvame t es bastante mala y, sin ir más lejos, hace unas semanas el exfutbolista no dudó en lanzar una dardo envenenado por el cierre del programa: "Hemos hecho que se acabe, mejor para la sociedad. Que se haya acabado no me parece mal. Es indecente lo que hacen en ese programa, es todo mentira. Es mejor que se acabe. Para la sociedad es mejor que se acabe. Punto".