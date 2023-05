Belén Esteban habla claro sobre su futuro en televisión tras el fin de Sálvame

Una cosa es hablar en abstracto y otra bien distinta cuando la cruda realidad se asoma a la ventana... y si no que le pregunten a la princesa del pueblo, más sincera que nunca.

Una cosa es hablar en futurible y otra bien distinta hacerlo cuando ya tienes la decisión sobre la mesa. Aunque no hace tanto tiempo Belén Esteban aseguró que su papel en televisión acabaría cuando Sálvame cerrase sus puertas, ahora que el magacín de corazón de Telecinco ya tiene fecha de fin parece que se lo ha pensado mejor.

Al menos así se lo ha dejado caer a los streamers Nil Ojeda, Goorgo y Werlyb durante una entrevista para el podcast Club 113 en la que la de Paracuellos ha vuelto a pronunciarse sobre su futuro laboral más allá de la dirección de su empresa de alimentación, Sabores de la Esteban.

Vamos que en un mensaje tranquilizador para sus muchos fans y no tanto para sus haters, Esteban insistió en que va continuar trabajando en el mundo de la tele.

"Tengo alguna idea sobre lo que me gustaría hacer, pero no puedo decir más, no me sonsaquéis, de verdad que no puedo decirlo", señaló la colaboradora de Mediaset entre risas, confesando también que está deseando que se sepan más detalles acerca de su nuevo proyecto en la pequeña pantalla, medio que no quiere abandonar porque le gusta mucho y se siente muy cómoda tras más de 20 años trabajando en diferentes en programas (14 de ellos en Sálvame).

Belén Esteban comparte también su verdadera opinión sobre Jorge Javier Vázquez

Entre bromas y veras, Belén Esteban también habló con franqueza sobre su relación con Jorge Javier Vázquez, cuyas broncas en plató en los últimos tiempos han sido muy comentadas. Sin embargo, pese a sus discusiones siente un gran aprecio por el presentador: "Jorge para mí es una persona muy importante porque he tenido las movidas más gordas que he podido tener en televisión, pero estamos en un programa y nos entendemos con la mirada, él me lleva muy bien".

Reiterando, eso sí, que muchas veces chocan por tener diferentes opiniones: "Cuando hay un tema en el que no estamos de acuerdo, pues se lía el cisco padre". Lo que no quita para que lo considere "el mejor presentador que hay en televisión y una persona muy trabajadora".