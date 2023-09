Todo preparado: conoce los nombres de los posibles concursantes del nuevo GH VIP

Esta noche comienza una nueva edición del programa fetiche de Telecinco con algunas dudas y con "candidatos" que nunca llegaron a ser ni siquiera una opción para el reality.

Hoy regresa Gran Hermano a Telecinco tras su suspensión durante dos temporadas por los procesos judiciales que estaban en curso, debido a la agresión sexual que denunció una concursante durante la emisión del programa. Hoy regresa el que ha sido programa fetiche de la cadena principal de Mediaset durante años. Y con nuevos presentadores. Ni Mercedes Milá ni Jorge Javier Vázquez. Hoy el de Badalona actúa de telonero de GH VIP con sus Cuentos chinos.

En las últimas semanas se han barajado en confidenciales algunos nombres de posibles concursantes. Nombres como el de la periodista Gema López y Gustavo Guillermo, la mano derecha de Teresa Campos durante 33 años. Ni uno ni otro. Desde el principio. Quien conoce a Gema López es sabedor de que no está entre sus planes ir a un reality. Circunstancias manda la vida que te hacen romper tus previsiones. No era el caso. No porque esté en Antena 3, concretamente en Espejo Público. Este es el presente. De existir una proposición a Gema López para ser concursante por parte de la productora fue hace meses. Y su respuesta es más que previsible, entonces fue no.

El otro protagonista que se ha publicado en digitales es Gustavo Guillermo. La información de ESdiario es otra. A Gustavo Guillermo le ofrecieron ir como concursante al último Supervivientes. Y con caché muy alto. De los más altos. La respuesta de Gustavo Guillermo fue no. La razón fue sencilla. No quería dejar durante semanas o meses a su jefa en el último tramo de su vida.

Él, más que nadie, conocía la evolución de la enfermedad de su “segunda madre”. Gustavo irá a algún reality en tiempo venidero. Es cuestión del formato y las condiciones. Supervivientes le gusta. De supervivencia es sabedor por otras lindes. Mucho habría tenido que agilizar la productora de GH su negociación para haber convencido en esta semana a Gustavo Guillermo. Todo ha sido reciente.

Confirmado Jairo Alonso en la casa de GH VIP

El nombre que en la última semana ha confirmado ESdiario es Jairo Alonso, quien fuera novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante 4 años, hasta 2020. Un gran fichaje por parte de la productora porque, pese a su calidad de anónimo, empieza ya como conocido por relacionarlo directamente con una personaje popular.

Se le paga como anónimo y los demás disfrutan como si quien estuviese en la casa de Guadalix de la Sierra fuera la propia política del PP. Hasta la semana pasada estaba como concursante. Ahora bien, de la misma manera que a última hora se puede sumar a nuevos concursante, también se puede echar para atrás a alguno de ellos. Faltan horas para conocer la decisión final.